Les Lakers ridiculisent les Pelicans pour se qualifier en finale du tournoi NBA

On voulait du suspense et de l’émotion, comme dans un vrai Final Four universitaire ou d’Euroleague, mais les Lakers en avaient décidé autrement ! Dans le sillage d’un LeBron James encore parfait, les joueurs de Darvin Ham n’ont fait qu’une bouchée des Pelicans (133-89), et ils défieront les Pacers en finale du premier tournoi NBA.

Dès le premier quart-temps, on a compris que ce serait un match de boxe. Avec Cam Reddish à 3-points, les Lakers débutent par un 10-3, auquel les Pelicans répondent par un 14-5 grâce à un Zion Williamson hyper actif. Il y a la recherche du KO, et les deux équipes se rendent coup pour coup en fin de quart-temps. Les Pelicans sont passés devant (30-29).

LeBron au-dessus de la mêlée à bientôt 39 ans !

Et puis LeBron se fâche ! L’ailier des Lakers inscrit 11 points de suite, dont deux 3-points du logo ! Les Lakers ont repris la main (40-33), et LeBron survole les débats. Il provoque des passages en force, puis enfonce le jeune Dyson Daniels pour aller chercher la faute. Petit à petit, les Pelicans craquent. D’autant que les 3-points pleuvent avec D’Angelo Russell puis Taurean Prince. À la pause, les Lakers mènent de 13 points (67-54).

La suite sera pire pour les Pelicans ! Au retour des vestiaires, le duo Davis-LeBron fait passer l’écart à 20 points en deux minutes (76-56). Le temps que les coéquipiers de Brandon Ingram cherchent un second souffle, LeBron envoie ce même Davis au alley-oop pour donner 30 points d’avance (93-63) ! Il reste pourtant six minutes à jouer dans le 3e quart-temps… Mais la tête ne suit plus, et les Pelicans lâchent prise.

À la fin du 3e quart-temps, Austin Reaves fait passer l’écart à +40 (109-69). La messe est dite, et les Lakers foncent en finale retrouver la folle attaque des Pacers, vainqueurs des Bucks dans la première demi-finale. Ce sera samedi soir, et LeBron James ira chercher un nouveau trophée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Maillot. On s’attendait à un parquet noir, puisque la NBA avait demandé aux Lakers de ne pas jouer en noir pour des raisons visuelles. Finalement, on a découvert un parquet bleu et rouge. Dans leur tenue classique, les coéquipiers de LeBron James n’ont fait qu’une bouchée des Pelicans. Comme les Pacers jouent aussi en jaune, on verra qui évoluera en blanc samedi soir…

– Repos. Vu le scénario du match, Darvin Ham a pu reposer ses joueurs vedettes, et notamment LeBron James, qui n’a joué que 23 minutes. Même temps de jeu pour Austin Reaves, D’Angelo Russell ou encore Rui Hachimura. Seul Anthony Davis atteint les 30 minutes.

– Classement. Invaincus dans le tournoi, les Lakers restent sur trois victoires de suite, et les voilà qui grimpent à la 4e place de la conférence Ouest avec un bilan largement positif : 14 victoires – 9 défaites. Juste devant eux, il y a les Nuggets (14v-8d).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.