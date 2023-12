Au jeu du tout pour l’attaque, les Pacers font craquer les Bucks et filent en finale !

Peu de gens auraient sans doute parié sur eux dans la Conférence Est, mais les Pacers continuent leur petit bout de chemin : ils sont en finale du « In-Season Tournament » ! Après avoir fait craquer les Celtics en quart-de-finale, les joueurs d’Indiana sont restés fidèles à leur formule : pour les battre, il faudra marquer plus de points qu’eux.

Et même les Bucks, détenteurs de la troisième meilleure attaque de la ligue, n’y sont pas parvenus (128-119) ! La faute, surtout, à une défense qui continue d’interroger cette saison, après le départ de Jrue Holiday.

Mis à mal en première mi-temps dans leur moitié de terrain par le rythme de leurs jeunes adversaires (63-51 à la mi-temps), les joueurs de Milwaukee avaient pourtant repris le contrôle du match dans le troisième quart-temps, grâce à une énorme montée en puissance de leur attaque (43 points dans ce troisième quart-temps).

Mais dans le dernier acte, les Bucks n’ont pas su éviter l’inévitable, à savoir cette course à qui marquera le plus de points. Et à ce petit jeu, c’est la meilleure attaque de la ligue qui s’est progressivement détachée (37-25 dans le quatrième quart-temps), sous l’impulsion d’un Tyrese Haliburton toujours époustouflant de maitrise (27 points et 15 passes, sans aucune perte de balle), auteur d’un « stepback » à 3-points décisif dans le « money-time ».

Inconstants en saison régulière, les Pacers ont survolé ce premier « In-Season Tournament » grâce à leur attaque supersonique. Reste un dernier défi : battre en finale les Lakers samedi soir, et ainsi s’octroyer la toute première NBA Cup, sans oublier bien sûr les 500 000 dollars de bonus pour chaque joueur.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les insouciants Pacers en finale ! On frôle par moments la caricature tant leur niveau défensif est faible, mais ces Pacers sont en revanche absolument géniaux à observer en attaque. Jeunes, fougueux, rapides et athlétiques, les joueurs de Rick Carlisle incarnent le « run and gun » moderne, et ils déroulent leur attaque à un débit survolté. Et dans l’élan d’un Tyrese Haliburton grandiose à la baguette, tout le monde se régale : huit joueurs à 8 points ou plus ! Et encore, c’était une soirée sans en ce qui concerne l’adresse extérieure : 7/33. L’addition aurait pu être encore plus salée pour les Bucks si les Pacers n’avaient pas raté de nombreux tirs ouverts. Outre la performance XXL de Tyrese Haliburton, on retiendra aussi le double-double copieux de Myles Turner (26 points et 10 rebonds), également précieux par son volume défensif (3 contres), comme à son habitude.

– Les Bucks doivent (re)trouver leur identité défensive. Référence en défense depuis plusieurs années, les Bucks sont loin du compte cette saison. Ils figurent en effet parmi les dix pires équipes de la ligue, tant à la moyenne de points encaissés par match (118.3 points par match) qu’à l’évaluation (116.2 points sur 100 possessions)… Le « swap » de Jrue Holiday et son profil défensif par Damian Lillard et son profil offensif y est bien sûr pour quelque chose. Notamment en ce qui concerne la défense au « point-of-attack » face aux meneurs véloces comme Tyrese Haliburton, mais plus largement, dans le langage corporel, on ressent un manque criant d’implication. Productifs collectivement en attaque, les joueurs de Milwaukee n’ont en revanche pas encore trouvé la même alchimie dans leur moitié de terrain, et cela commence à devenir inquiétant après plus d’un mois de compétition.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.