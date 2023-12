À Las Vegas, les Lakers n’ont pas le droit de jouer en noir !

Après deux victoires en phase de groupe avec leur maillot noir « City Edition », les Lakers ont encore porté cette tenue dans la victoire contre les Suns, en quart de finale. On pouvait donc imaginer que LeBron James et sa bande allaient continuer dans cette voie pour le Final Four du Tournoi NBA.

Sauf que, face aux Pelicans ce jeudi soir, en demi-finale, les Californiens ne pourront pas le faire. En effet, ESPN nous apprend que la NBA a demandé à la franchise de Los Angeles de ne pas revêtir cette tunique noire.

Pourquoi ? Parce qu’elle va jurer avec le parquet de la T-Mobile Arena de Las Vegas. Ainsi, les Lakers joueront en jaune et les Pelicans en blanc. « C’est con », a glissé un joueur de Los Angeles à nos confrères, ce qui confirme que les Lakers auraient aimé garder leur tenue noire.

Une couleur spéciale pour cette franchise puisqu’on se souvient qu’ils avaient brillé dans la « bulle » en 2020 avec le « Black Mamba Jersey », qui rendait également hommage à Kobe Bryant décédé quelques mois auparavant.

Comme les Bucks l’an passé ?

Il y a un an, on se souvient aussi que la NBA avait demandé aux Bucks de ranger leur maillot « crème ». C’était aussi à cause du parquet, mais pour une raison différente : sur les terrains de basket, la couleur « crème » est semblable au « fond vert » utilisé à la télévision sur les plateaux.

Les chaînes ont ainsi bien du mal à différencier la couleur du terrain de la couleur « crème » pour intégrer des publicités sur le terrain, et la NBA avait donc demandé aux Bucks de porter un autre maillot, et prévenu les autres franchises d’exclure cette couleur de leurs futures tenues.