« Black Mamba Jersey », ou la mémoire dans la peau

Ce soir, les Lakers porteront leur maillot noir dessiné par Kobe Bryant, le « Black Mamba Jersey ». Avec ce maillot sur le dos, les Lakers sont invaincus dans la « bulle » avec quatre victoires en quatre matches, et pour disputer ce Game 5, peut-être décisif, ils ont donc opté pour cette tenue. C’est bien plus que de la superstition puisqu’il s’agit surtout de rendre hommage à Kobe Bryant, mais aussi à l’histoire de la franchise.

« Je le trouvais déjà sympa quand j’avais vu l’équipe le porter il y a quelques années » rappelle LeBron James. « Évidemment, tant qu’on ne l’a pas dans les mains, on n’en voit pas les détails. Il est très détaillé avec le serpent Mamba. Cela signifie quelque chose. C’est bien plus qu’une tenue. Cela représente un individu qui a donné son sang pendant 20 ans à cette franchise, il a donné sa sueur et ses larmes. Il s’est dédié à ça, sur et en dehors du terrain, pour que cette franchise soit fière de lui, et j’espère que c’est réciproque. »

« C’est une énorme pression de dingue, c’est certain, mais on ne veut pas perdre »

Pour LeBron James, l’histoire des Lakers est omniprésente. Il y a les bannières dans la salle, il y a la famille Buss, et il y a donc les maillots. « L’année dernière, on avait porté le maillot du Shaq. Magic en avait fait un aussi. Je pense que c’est super cool de se dire qu’on porte une tenue qu’une légende a porté. »

Pour Anthony Davis, cette tenue est le résumé d’une saison. « Si on joue comme on est censé le faire, alors on restera invaincu avec ce maillot » prévient l’intérieur All-Star. « On peut simplement penser à tout ce qui s’est passé cette saison, avec notre équipe en particulier et dans la franchise, et ça aura plus d’importance si on termine ça avec la tenue Black Mamba. Évidemment, son héritage en NBA et simplement dans la franchise est quelque chose d’unique, et comme je l’ai dit, on cherche à terminer la série en son honneur. C’est une énorme pression de dingue, c’est certain, mais on ne veut pas perdre. On ne veut pas le décevoir. À chaque fois qu’on perd avec ce maillot, on a le sentiment de le décevoir, et on veut rester invaincus. »