Pour le Game 2, les Lakers veulent faire honneur à leur maillot « Black Mamba »

Avant les Finals, les Lakers et le Heat ont décidé quels maillots ils allaient porter à chaque rencontre. Du côté de Los Angeles, on a ainsi décidé de jouer les rencontres 1 et 4 avec le maillot doré, les rencontres 3 et 6 avec le maillot blanc, la rencontre 5 avec le maillot violet et les rencontres 2 et 7 avec le maillot « Black Mamba ».

Ce soir, à partir de 03h00 du matin, LeBron James et ses camarades porteront donc ce maillot spécial, dessiné par Kobe Bryant « himself » en 2018. Noir, il imite la peau du serpent et, en hommage à l’arrière des Lakers, on trouve les numéros 8 et 24 à l’arrière du short, ainsi que la signature de la légende de Los Angeles. La franchise a également rajouté un patch avec le numéro 2, que portait Gianna Bryant sur les terrains de basket.

« Nous ne voulons jamais perdre avec ce maillot », explique ainsi Anthony Davis qui, comme ses coéquipiers, a un surplus de motivation à l’idée de remporter un titre pour rendre hommage à l’impact de Kobe Bryant.

« C’est dur de ne pas penser à lui, dans cette franchise ou ailleurs », continue Danny Green. « Il a toujours un impact sur le jeu et il reste présent, surtout pour nous. Chaque fois qu’on rentre sur le terrain, on représente ceux qui étaient là avant nous, et il est l’un des pionniers, par tout ce qu’il a réussi, sur et hors du terrain. »

Jusqu’à présent, les Lakers ont d’ailleurs gagné les trois matchs qu’ils ont disputés avec le maillot « Black Mamba » durant ces playoffs, et c’est notamment avec ce maillot qu’Anthony Davis a inscrit son « buzzer beater » lors du Game 2 face aux Nuggets, en finale de conférence.

« Ils ont un objectif spécial à atteindre. C’est difficile de le nier », reconnait Bam Adebayo. « C’est normal qu’après le décès de Kobe Bryant, il soit devenu leur motivation pour gagner le titre NBA et être en finale. Ce n’est pas du tout bizarre. Je veux gagner le titre et le faire pour Kobe également… donc je comprends. »