Les Lakers dévoilent leur maillot hommage à Kobe Bryant et sa fille Gianna

Depuis 2016, Los Angeles célèbre le « Mamba Day« , et cette année, il est tristement particulier après le décès de Kobe Bryant et sa fille Gianna dans un accident d’hélicoptère en janvier dernier. Pour leur rendre hommage, les Lakers porteront un maillot spécial ce soir pour le Game 4 face aux Blazers. Il a été dessiné par Kobe Bryant himself en 2018 et il est connu sous le nom de « Black Mamba ».

Le tissu du maillot imite la peau du serpent, il est donc noir, et on trouve les numéros 8 et 24 à l’arrière du short, ainsi que la signature de Kobe Bryant. On trouve également les 16 étoiles, qui symbolisent les 16 titres, sur le col. Pour cet hommage, les Lakers ont ajouté un patch avec le numéro 2 que portait Gianna.