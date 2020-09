Pour résister au « money-time » (presque) parfait de Nikola Jokic (12 points à 4/5 aux shoots), Anthony Davis a dû se faire violence cette nuit. Et quel meilleur exemple que ce tir à 3-points inscrit au buzzer, pour offrir la victoire aux Lakers ? Dans une position identique à celle de son shoot raté face aux Nets, en mars dernier, et alors que le système n’était initialement pas dessiné pour lui mais pour LeBron James…

Auteur de 31 points (dont 22 en deuxième mi-temps, et les dix derniers des Lakers !) et 9 rebonds, « AD » a donc été encore une fois prépondérant dans le succès de Los Angeles face à Denver. Il a pourtant eu du mal à se défaire de la défense adverse. Car celle-ci lui a longtemps compliqué la vie dans ce Game 2, en première période notamment, en ne lui donnant pas ses positions de tir préférentielles comme dans le Game 1.

Il crie « Kobe » !

Mais grâce à son talent offensif (quasi) unique, il a finalement réussi à prendre le dessus sur ses défenseurs. Pour signer un final de toute beauté… « C’est un rêve immense », a-t-il avoué dans la foulée. « Pour le rendre encore meilleur, j’aurais aimé que ce soit au Staples Center ce soir, avec les fans qui nous soutiennent toute l’année. »

Comme un symbole, vêtu de ce fameux maillot « Black Mamba », Davis a reconnu avoir crié « Kobe ! » juste après avoir converti son « game-winning buzzer-beater ». Une façon de prouver une nouvelle fois que l’ombre de Kobe Bryant plane toujours autant sur ces Lakers. « Nous avons simplement l’impression de jouer un peu différemment [quand nous portons ce maillot]. Dès que nous le mettons, je crois que nous le représentons. »

Le « Mamba Shot »

Même son de cloche chez son entraîneur Frank Vogel, qui a d’ores et déjà trouvé un nom à ce shoot victorieux. « Nous souhaitons incarner ce que Kobe Bryant représentait et nous souhaitons honorer sa mémoire. Quand nous mettons ces maillots, je pense que nous ressentons encore plus sa présence. C’est un shoot que Kobe Bryant aurait réussi. [Anthony Davis] qui s’élève sur l’aile comme ça, en attrapant le ballon et en prenant son tir, avec l’issue du match en jeu… C’est le plus grand moment de la saison. C’est un « Mamba shot ». »

Quant à LeBron James, bien plus en difficulté en seconde mi-temps, il se dit évidemment ravi de pouvoir compter sur un tel coéquipier, capable de prendre son relais à tout moment. « Je suis simplement heureux de l’avoir. Je sais ce qu’il apporte, je sais ce dont il s’agit, je connais ses qualités. C’est ce pourquoi je le voulais ici. […] J’aurais juste aimé que nous jouions au Staples Center. Nos fans nous manquent tellement… Cela aurait probablement fait péter le toit [de la salle]. »

Pour la petite anecdote, Anthony Davis est devenu le 7e joueur des « Purple and Gold » à réussir un tir de la gagne au buzzer, en playoffs. Il rejoint ainsi Elgin Baylor, Jerry West, Robert Horry, Derek Fisher, Kobe Bryant et Metta World Peace dans l’histoire de sa franchise.

Tous, à l’exception du premier nommé, ont terminé un jour champion avec Los Angeles. Davis va-t-il imiter ses glorieux prédécesseurs dans quelques semaines ? Il n’est en tout cas plus très loin puisqu’il ne lui manque que six victoires pour accéder au Graal…