Lakers – Nets : et Anthony Davis rate le 3-points de la victoire !

Enchaîner face aux Nets, après avoir marqué les esprits face aux Bucks et aux Clippers, devait être du « gâteau » pour les Lakers. Sauf que leurs adversaires du soir, qui restaient aussi sur deux victoires, certes moins marquantes, ne l’ont pas entendu de cette oreille. Les Nets ont résisté jusqu’au bout à la charge californienne.

Des Californiens qui n’ont pas de souci particulier à rentrer dans leur match. Si Anthony Davis est encore discret en première période, les Lakers s’appuient sur un LeBron James déjà actif pour aller au cercle ou envoyer de bons ballons de relance vers Avery Bradley ou Kentavious Caldwell-Pope, en transition à 3-points.

Le tandem Dinwiddie – LeVert dans le bon tempo

En prenant largement le dessus sur son vis-à-vis, Taurean Prince, Kyle Kuzma réalise lui aussi une bonne entame pour des Lakers en contrôle à l’entame du second quart-temps (40-30). Les Nets font pourtant mieux que résister. En s’appuyant quasi-exclusivement sur leurs lignes d’arrières en attaque, les visiteurs parviennent à recoller sans difficulté derrière les tirs en « catch-and-shoot » de Joe Harris. Ou l’activité du surprenant Chris Chiozza, qui émerge dans la rotation new-yorkaise ces derniers temps.

En retard de seulement deux points à la pause (56-58), les Nets commencent à s’échapper au score dans la période suivante. Spencer Dinwiddie envoie de nouveau DeAndre Jordan au « alley-oop » tandis que Caris LeVert se retrouve tout seul dans le corner en transition. Pendant ce temps, Anthony Davis monte en puissance dans cette partie, mais un bon passage de Timothe Luwawu-Cabarrot permet à Brooklyn de maintenir son avance après 36 minutes (80-87).

LeBron James et Anthony Davis doivent s’employer dans l’ultime période pour tenter de calmer ces Nets. Le premier dispose de Jarrett Allen pour accéder au cercle puis rentre un « stepback » contesté derrière l’arc. Tandis que le second, auteur de 20 points en seconde période, s’arrache au rebond offensif pour remettre dedans. Après un gros tir primé de Caris LeVert, « AD » répond encore avec une action en « 3+1 ».

Que d’occasions manquées dans le « money time »…

Plusieurs tirs californiens terminés en « in and out » plus tard, le train James déboule en transition pour marquer. Puis ce même LeBron James fait confiance à son intérieur sur le « pick-and-pop » : Anthony Davis égalise à 3-points à 40 secondes du terme (102-102). Meilleur scoreur de sa formation, Sepcner Dinwiddie a encore suffisamment de jus pour envoyer un « jumper » décisif devant Avery Bradley.

Un tir synonyme de victoire car, dans la foulée, LeBron James manque un lay-up facile main gauche, puis « AD », de nouveau décalé par son coéquipier, rate un tir grand ouvert au buzzer derrière l’arc.

Belle victoire des Nets (30 victoires – 34 défaites) avant de rendre visite aux Warriors jeudi. Les Lakers (49 victoires – 14 défaites) tenteront de rebondir face aux Rockets le même soir.

