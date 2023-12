LeBron James éteint les Suns et envoie les Lakers dans le dernier carré

Suite et fin des quarts de finale de l’In-Season Tournament, avec cet alléchant Los Angeles/Phoenix pour une place au Final Four de Las Vegas. Cette place, elle revient finalement aux « Purple & Gold » qui, emmenés par l’inévitable LeBron James (31 points, 11 passes, 8 rebonds, 5 interceptions), ont réussi à maîtriser Kevin Durant (31 points, 7 rebonds) et consorts sur le fil (106-103).

Bien aidé par Anthony Davis (27 points, 15 rebonds) et Austin Reaves (20 points, 6 rebonds), le « King » s’est notamment avéré déterminant dans le quatrième quart-temps, où il a inscrit 15 de ses 31 points. Sans manquer de créer pour ses coéquipiers ou de contribuer en défense, alors que les Suns se montraient menaçants, avec Devin Booker (21 points, 11 rebonds, 6 passes) ou Grayson Allen (21 points), après avoir effacé un retard de 15 points.

Dans la douleur, après un finish litigieux et un dernier « airball » de Kevin Durant, les Lakers ont donc validé leur billet pour le dernier carré de cet In-Season Tournament et les Pelicans se dresseront maintenant face à eux.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Los Angeles trace sa route. Comme les Pacers, les Lakers sont invaincus depuis le début de l’In-Season Tournament et les voilà donc qualifiés pour les demi-finales où ils croiseront, à Las Vegas, le chemin des Pelicans. Un succès que les « Purple & Gold » sont allés chercher au forceps, eux qui ont mené d’une dizaine de points en première mi-temps, avant de se laisser rattraper par les Suns après la pause, puis de résister au comeback de ces derniers. Sans trop paniquer, grâce à un LeBron James de gala.

– Phoenix peut regretter ses erreurs. En accordant pas moins de 21 rebonds offensifs aux Lakers, tout en commettant 22 pertes de balle, les Suns ne se sont clairement pas facilités la tâche dans cette partie, alors qu’ils ont pourtant shooté à 49% au tir et 48% à 3-points tout en limitant Los Angeles à 37% au tir et 30% à 3-points. Dans un match qui s’est joué en une possession, de telles erreurs se paient cash et c’est ce qui a finalement porté préjudice aux hommes de Frank Vogel.

TOP/FLOP

✅ LeBron James. Si Anthony Davis et Austin Reaves ont été de solides lieutenants, impossible de ne pas souligner l’apport du « King ». Celui-ci a, comme à son habitude, noirci la feuille de stats et il s’est, en prime, permis de jouer les héros dans le quatrième quart-temps, avec (presque) la moitié de ses points inscrits sur la période. Le patron des Lakers avait visiblement très envie d’être de la partie à Las Vegas et il n’a pas manqué de le prouver, en prenant le jeu à son compte quand il le fallait et en assumant donc ses responsabilités.

⛔️ Jusuf Nurkic. Face à Anthony Davis, l’apport dans la peinture du Bosnien a été insuffisant (3 points, 8 rebonds et 4 passes en 29 minutes), d’autant qu’il est celui chargé de contrôler le rebond pour les Suns et qu’il n’y est pas parvenu cette nuit. Des minutes sans saveur de la part du pivot de cette équipe de Phoenix, qui manque de variété dans son jeu, nettement porté vers l’extérieur. En défense, il n’a jamais su comment couvrir LeBron James, et il s’est fait manger dans le dernier quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.