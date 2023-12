Les Pelicans s’imposent à Sacramento et se qualifient pour le Final Four de Las Vegas

Les Pelicans créent le deuxième exploit de la soirée en s’imposant 127-117 chez les Kings avec 30 points pour Brandon Ingram et 23 points de Herb Jones. Comme les Pacers, les joueurs de Willie Green valident leur billet pour Las Vegas, et ils confirment, qu’au complet (ou presque), ils forment une redoutable équipe.

Ce sont pourtant les Kings qui avaient pris le meilleur départ avec Domantas Sabonis qui s’en va posterizer son compatriote Jonas Valanciunas, tandis que De’Aaron Fox envoie Malik Monk au alley-oop. Les « chiens sont lâchés » et Sacramento prend le large (32-17). Et puis Jose Alvarado bâche JaVale McGee, et ce contre réveille les Pelicans ! Brandon Ingram fait apprécier sa maîtrise du « fadeaway » et Herb Jones surgit pour une improbable claquette au buzzer, en bras roulé ! En quatre minutes, New Orleans signe un 18-4 pour revenir à -1 (36-35).

Les Kings sont assommés, incapables de répondre à l’énergie des remplaçants des Pelicans, et le « voleur » Alvarado poursuit la folle série avec un 6-1 pour prendre les commandes (41-37). À cheval sur les deux quart-temps, on est sur un 24-5 ! Et les Pelicans insistent avec le duo Murphy-McCollum qui frappe de loin. Les Pelicans jouent un basket efficace, rythmé et la confiance fait le reste. Il faut un 3-points au buzzer de Monk pour limiter la casse à la pause (69-61).

Ingram chanceux

Au retour des vestiaires, le duo Ingram-Williamson prend les choses en main, et la défense des Kings explose. Zion Williamson fixe et passe, tandis que Brandon Ingram va chercher la faute. L’écart enfle (81-66) et De’Aaron Fox manque clairement de soutien. C’est finalement au bout du banc que Mike Brown, va trouver une solution avec l’épatant Keon Ellis !

Sous son impulsion, les Kings grignotent leur retard, et reviennent à -4 (95-91). Le Golden 1 Center rugit, mais… Brandon Ingram inscrit un 3-points ultra-chanceux qui climatise la salle.

Le début du 4e quart-temps est une merveille avec le duo Fox-Monk qui donne tout ce qu’il a. Leur complicité fait très mal aux Pelicans, mais CJ McCollum, tout en finesse, leur répond et les Pelicans ne plient pas (109-102). Malgré un grand Domantas Sabonis, c’est finalement Sacramento qui va craquer à cinq minutes de la fin. Trey Murphy III, à 3-points, lance le dernier « run », et en deux minutes, l’écart repasse à +15 ! Cette fois, les Kings ne s’en remettront pas, et les Pelicans valident leur billet pour Las Vegas où ils défieront le vainqueur de Lakers – Suns.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’impact de Jose Alvarado. « Grand Theft Alvarado » a encore frappé ! Le plus grand pickpocket de la NBA a fait des siennes en fin de premier quart-temps pour dérégler le jeu des Kings, et surtout dynamiser ses coéquipiers. Contres, interceptions, 3-points… Il était partout, et il a réalisé sa spéciale : le vol de ballon par derrière, et De’Aaron Fox s’est fait piéger comme un bleu.

– Bête noire. Trois matches, trois victoires pour les Pelicans cette saison face aux Kings. Les deux formations s’affronteront cinq fois cette saison, et les joueurs de Willie Green sont déjà assurés d’avoir le tie-breaker en cas d’égalité.

– Collectif. Les Pelicans terminent avec quatre joueurs avec au moins 10 points et 5 passes ! C’est la première fois de la saison, et Zion Williamson, Brandon Ingram, Herb Jones et CJ McCollum égalent un record de franchise. À plusieurs reprises, la circulation de la balle a fait la différence avec une « extra pass » pour un panier sans opposition, près du cercle.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.