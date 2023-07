David Griffin dément les rumeurs autour de Zion Williamson

Le mois dernier, quelques jours avant la Draft, il se murmurait que Zion Williamson était susceptible d’être transféré si cela permettait aux Pelicans de sélectionner Scoot Henderson.

La preuve que les Pelicans ne seraient plus autant attachés à leur intérieur, certes performant quand il joue (25.8 points, 7.0 rebonds et 3.6 passes de moyenne en carrière), mais trop souvent blessé pour être en mesure de porter son équipe vers les sommets (seulement 114 matchs disputés depuis sa Draft, sur 308 possibles…).

Dans la foulée, la rumeur d’une tentative de rapprochement entre Zion Williamson et sa franchise est en tout cas apparue mais, malgré cela, il fallait bien que David Griffin, le vice-président des opérations basket de New Orleans, s’exprime sur le sujet et démente lui-même ces bruits de couloir.

« Nous n’avons jamais eu la moindre discussion au sujet de Zion Williamson », annonce ainsi le dirigeant. « Les gens supposent que nous serions prêts à nous séparer de Zion à cause de ses blessures, mais il y a toujours énormément de bruit autour de lui, et heureusement que cela ne correspond jamais à la réalité des choses. »

Ce que regrette surtout David Griffin, c’est que la moindre petite information à propos de Zion Williamson prenne une ampleur démesurée, alors que les relations entre le double All-Star et son équipe seraient, selon les dires de l’ancien GM des Cavaliers, « très bonnes ».

« Ce qui est malheureux, c’est que son nom génère du clic en permanence », explique celui qui a, pourtant, remercié les rumeurs pour faciliter le transfert d’Anthony Davis en 2019. « Il est donc très facile pour les gens de fabriquer une rumeur à son sujet, car ils n’ont pas à être réellement crédibles dans leurs propos pour générer du clic. La réalité n’importe plus, seuls les clics comptent et, malheureusement pour Zion, c’est quelqu’un auquel les gens prêtent beaucoup d’attention, qui génère beaucoup d’histoires. »

Il n’empêche que Zion Williamson, tout juste âgé de 23 ans, sera particulièrement scruté la saison prochaine. D’autant plus après ses récentes déclarations sur l’importance d’avoir une bonne hygiène de vie…

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 Total 114 32 60.5 34.3 69.1 2.5 4.4 7.0 3.6 2.1 0.9 2.9 0.6 25.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.