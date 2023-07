Zion Williamson parle franchement de ses problèmes de poids

On ne peut pas parler de « flop » car il a été All-Star et que lorsqu’il est sur le terrain, c’est un monstre d’efficacité. Mais quatre ans après avoir été drafté en première position par les Pelicans, Zion Williamson n’a joué que 144 matches en NBA. L’ailier-fort des Pelicans a passé plus de temps à l’infirmerie que sur un terrain, et après une saison blanche, il n’a encore disputé que 29 matchs cette année. À 23 ans, il enchaîne les blessures, et le problème est en partie nutritionnel. Son surpoids met à mal ses articulations et ses muscles.

« Puisque c’est toi, je vais être sincère… Il y a eu des moments où je ne l’ai pas été (sérieux)… » confie-t-il sur le plateau du podcast de Gilbert Arenas. « À 20, 22 ans, t’as l’impression d’avoir tout l’argent du monde et (les régimes) sont difficiles, c’est vrai. J’en suis là aujourd’hui grâce à certaines choses et à la sagesse de ceux qui m’entoure. Je ne veux pas dire que je suis plus âgé, mais les gens qui m’entourent et qui ont de la sagesse m’ont mis sur la voie de certaines choses, et c’est à partir de là que je peux aller de l’avant. »

Son péché mignon ? Les sodas et les desserts, visiblement. Gilbert Arenas reconnaît que c’était pareil pour lui, et c’est difficile pour Zion Williamson de se passer du sucre.

Réparer les erreurs

Il s’agit donc pour lui de faire preuve de discipline et de résister aux tentations.

« Quand on est jeune, on pense que rien ne peut nous arrêter… Mais quand je regarde en arrière, je pense à tous ceux qui m’ont donné de sages conseils, qui ont essayé de faire en sorte que je mange mieux, en me disant : ‘Tu n’as pas besoin de ci ou ça…' » poursuit-il. « Ce que je veux dire, c’est qu’ils n’essaient pas de vous forcer la main… Mais à ce stade de ma carrière, je me demande qui m’a vraiment donné de bons conseils, qui a essayé de me remettre sur le droit chemin… »

Zion Williamson assure qu’il entend les critiques. Même si elles font mal, il les accepte car le premier puni, c’est lui-même. « Je suis un basketteur, et à chaque fois que je suis sur le côté, en train de regarder mes coéquipiers perdre, j’ai la rage parce que je sais que si j’étais là, je pourrais changer l’issue. Que les gens y croient ou pas, tout ça me touche. Ma seule envie c’est de jouer au basket et d’être sur le terrain. Personne n’a envie de rester sur le côté… Il y a beaucoup de choses que j’aurais pu mieux faire et je suis en train de réparer ces erreurs ».

Pour cet été, Zion Williamson a choisi de se concentrer sur la souplesse. Il estime que c’est plus important que les kilos perdus. Rendez-vous en septembre pour voir les premiers résultats.

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 Total 114 32 60.5 34.3 69.1 2.5 4.4 7.0 3.6 2.1 0.9 2.9 0.6 25.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.