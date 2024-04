Tellement cruel pour Zion Williamson

Est-ce le pied, le mollet, la cuisse ou encore le genou ? Impossible pour l’instant de savoir, mais Zion Williamson s’est blessé au pire moment cette nuit. Auteur de l’un de ses meilleurs matches en carrière, l’intérieur des Pelicans avait laminé la défense des Lakers. Et puis, lors d’un temps-mort, il s’énerve, et fonce aux vestiaires. Il ne semble pas boîter mais il jette l’éponge. Ou plutôt sa serviette de rage.

Sa sortie va sonner le glas des espoirs des Pelicans, finalement battus par les Lakers. Tout n’est pas perdu puisque les joueurs de Willie Green ont une 2e chance de se qualifier, et ce sera à domicile face aux Kings. Mais est-ce que Zion Williamson sera là ?

Une IRM prévue

« Il a ressenti une douleur dans la jambe gauche » explique le coach des Pelicans. « Il va passer une IRM. Je ne sais pas si c’est le genou ou le pied, mais je suis sûr que mercredi, on en saura plus, et j’aurai plus d’infos à vous donner ». A priori, ce serait l’arrière de la cuisse, selon The Athletic et on peut donc craindre une lésion aux ischios.