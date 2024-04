Dans la douleur, les Lakers écartent les Pelicans pour défier les Nuggets au premier tour !

Revanche ou confirmation ? Telle était la question que l’on se posait à l’entame de ce nouvel affrontement entre les Pelicans et les Lakers en Louisiane, deux jours après que les Californiens n’écrasent leurs homologues le soir de la dernière journée de saison régulière.

Dans le cadre du play-in cette fois-ci, ce sont de nouveau les joueurs de Los Angeles qui l’emportent à New Orleans, mais ce fut beaucoup plus compliqué (110-106). Il faut dire que Zion Williamson (40 points, 11 rebonds, 5 passes) a été immense pour embêter LeBron James (23 points, 9 rebonds, 9 passes, 3 interceptions), D’Angelo Russell (21 points, 6 passes), Anthony Davis (20 points, 15 rebonds, 3 contres) et consorts.

Sauf que la sortie à trois minutes de la fin de l’héroïque Zion a changé le cours du « money-time », au moment où son équipe était parvenue à complètement inverser la tendance en seconde période…

Los Angeles en contrôle

La partie a en tout cas démarré sur les chapeaux de roue de chaque côté, avec des paniers qui s’accumulent sur un rythme effréné. Un temps-mort calme les Lakers, mangés au rebond, mais les 3-points de D’Angelo Russell (chatouillé par Jose Alvarado…) leur donnent de l’air, en réponse à l’insistance à l’intérieur de Zion Williamson. Au jeu du : « tout pour l’attaque et le up-tempo », les Pelicans s’en sortent le mieux (34-26).

Grâce à son activité défensive, pour forcer les balles, et son adresse extérieure, avec notamment Gabe Vincent ou D’Angelo Russell qui chambre encore le public, Los Angeles reprend fort et repasse devant avec un 15-2. Zion Williamson continue de marteler la peinture californienne mais manque de soutien, New Orleans manquant surtout de réussite primée. Les « Purple & Gold », eux, prennent confiance et en profitent, pendant que LeBron James sort les muscles près du cercle, initiant un nouveau 15-2. Le break est fait à la mi-temps (60-50).

Zion Williamson, courageux mais malheureux…

La pause ne permet pas aux Pelicans de se remettre les idées en place. Malgré Zion Williamson, esseulé, l’écart enfle à mesure que les pertes de balle se succèdent. Côté Lakers, cela déroule proprement, lancers-francs et 3-points pleuvent toujours, puis LeBron James montre l’exemple, à 39 ans, en provoquant les passages en force qui vont bien. Mais Zion, encore lui, et Jose Alvarado sonnent la révolte dans la peinture, des tirs primés tombent dedans et le public joue à fond son rôle : LA is in trouble (83-76) !

Moment choisi par Los Angeles pour resserrer un peu la vis, sous l’impulsion d’Anthony Davis, avant que Zion Williamson ne remette le feu dans la raquette pour ramener New Orleans à égalité, en compagnie de Trey Murphy III et Jose Alvarado à 3-points ! La salle exulte, les Angelenos déjouent et le banc de NOLA apporte énormément. Sauf que Zion doit regagner les vestiaires, sans que l’on ne sache trop pourquoi (blessure ?), mais on peut observer toute sa frustration (95-95).

LeBron James remet alors le nez à la fenêtre puis D’Angelo Russell plante un gros tir de loin dans le corner à une minute de la fin. CJ McCollum répond (enfin) à mi-distance, mais Anthony Davis capte le rebond offensif qu’il faut après un échec de LeBron, afin d’obtenir deux lancers, les convertir et ainsi emmener les Lakers vers la victoire, après le traditionnel jeu des lancers-francs (110-106) ! Direction les playoffs face aux Nuggets, tandis que les Pelicans joueront leur survie face aux Kings ou aux Warriors.

À RETENIR

– Los Angeles tremble mais s’offre une revanche face à Denver. En contrôle à la mi-temps puis jusqu’au milieu du troisième quart-temps, en s’appuyant sur une grosse adresse à 3-points et une bonne gestion du ballon, les Lakers se sont ensuite écroulés devant les assauts de Zion Williamson à l’intérieur. Au forceps, sans paniquer et « grâce » à la sortie de leur bourreau, ils ont trouvé les moyens de l’emporter à l’arraché, afin de s’offrir le droit de défier les champions en titre dans trois jours, pour un remake de la dernière finale de conférence Ouest. C’est bien là l’essentiel, mais certaines erreurs se paieront cash contre Denver.

– Fin tragique pour un Zion Williamson héroïque. Que c’est cruel pour les Pelicans et Zion Williamson. Pour son premier match à enjeu en carrière, l’intérieur faisait tout bien face aux Lakers, agressant sans cesse la peinture californienne pour marquer ses points et maintenir son équipe en vie, entre la première et la seconde période. Inarrêtable, il a fini par relancer le suspense, à cheval sur les deux derniers quarts-temps, en compagnie de Jose Alvarado, Trey Murphy III et Larry Nance Jr. Jusqu’à ce que son genou ne décide de le priver du « money-time », pile quand le momentum était en faveur de New Orleans… Terrible, et à surveiller.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.