30 jours/30 équipes : Los Angeles Clippers

Drôle de paradoxe que ces Clippers. La franchise vient de signer sa meilleure saison régulière depuis sept ans, avec un bilan (51-31) jamais vu avec Kawhi Leonard et Paul George à bord, et Tyronn Lue sur le banc. Mais une fois de plus, l’exercice s’est terminé prématurément avec une élimination au premier tour comme en 2023, face au futur finaliste Dallas. Le nouveau « Big Four » avec James Harden à la mène et Russell Westbrook en sortie de banc n’aura pas réussi à pousser l’équipe plus loin que ce que le tandem Leonard – George avait pu faire auparavant. Car comme trop souvent, une star a manqué à l’appel avec un nouveau problème lancinant au genou pour « The Klaw ».

L’année de toutes les peurs avec le trident en fin de bail s’est terminée comme les supporters pouvaient le craindre. Si Kawhi Leonard a prolongé à prix d’or en cours de saison, Paul George a mis les voiles, direction Philadelphie, faute de se voir proposer un nouveau contrat maximum. Les Clippers n’ont toutefois pas tout perdu. James Harden a re-signé pour deux saisons. Toujours précieux, Ivica Zubac et Terance Mann ont, eux, prolongé pour trois nouvelles années. Pas sûr pour autant que cela suffise à être aussi menaçant dans le « Wild Wild West ».

Le constat est loin d’être idéal alors que la franchise s’émancipe (enfin) des Lakers avec un nouveau logo, de nouveaux maillots, et surtout un nouvel écrin, l’Intuit Dome, qui devrait en mettre plein la vue à toute la NBA. Le propriétaire Steve Ballmer espérait sans doute avoir cependant un peu plus de garanties sur le parquet.

Kawhi Leonard a beau clamer se « sentir bien », sa méthode Coué ressemble beaucoup à celle employée lors du camp d’entraînement de Team USA cet été, avant qu’il ne soit renvoyé à la maison. Si l’ancien Spur et Raptor parvient enfin à être sur pied et en forme, Los Angeles restera une équipe dangereuse. Elle le serait un peu plus encore si James Harden retrouve davantage de sensations en attaque. Avec leurs deux chefs d’orchestre entourés de shooteurs, et Ivica Zubac sous le cercle pour faire le sale boulot, les Clippers ont leur recette. La question est de savoir combien de matchs les deux leaders joueront en même temps, sans même parler d’être en pleine forme…

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Mo Bamba, Nicolas Batum, Cam Christie, Kris Dunn, Trentyn Flowers (two-way), Derrick Jones Jr, Kevin Porter Jr

Départs : Brandon Boston Jr, Paul George, Moussa Diabaté, Jordan Miller, Xavier Moon, Mason Plumlee, Daniel Theis, Russell Westbrook

LE JOUEUR À SUIVRE : JAMES HARDEN

16.6 points à 42.8% au tir. James Harden n’avait plus connu ça depuis ses deux premières saisons dans la ligue avec Oklahoma City. En passant chez les Clippers la saison dernière, l’ancien Sixer a accepté de se muer en troisième option offensive, voire parfois en faire-valoir pendant que Kawhi Leonard ou Paul George jouaient en isolation.

Cette année, et par la force des choses, le MVP 2018 devrait retrouver un rôle central dans l’attaque de Los Angeles. Il lui faudra pour cela retrouver son agressivité, notamment vers le cercle.

Même s’il n’est plus la machine à scorer de ses meilleures années, en ayant perdu de son explosivité, James Harden en a encore sous le capot, comme il l’a montré par séquences. Il sera logiquement davantage responsabilisé suite au départ de Paul George, et pourrait même être le seul vrai capitaine du navire si Kawhi Leonard doit rester encore à l’infirmerie quelque temps. À 35 ans, cela ressemble peut-être à un dernier grand défi dans sa carrière.

Moyenne d’âge : 28,1 ans

Masse salariale : 183,4 millions de dollars (12e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Et si le mieux était l’ennemi du bien de ce côté de la Cité des Anges ? Les Clippers ne sont pas revenus autant en arrière que lors de l’après Chris Paul – Blake Griffin – DeAndre Jordan, et la saison 2018/19 où ils avaient su créer la surprise avec Tobias Harris, Lou Williams, Danilo Gallinari ou encore Montrezl Harrell comme leaders.

Mais la fin de l’empilage de stars pourrait avoir quelques vertus pour le collectif de Tyronn Lue. Pas besoin de tergiverser pour savoir à qui donner le ballon et pour qui dessiner les systèmes. Kawhi Leonard et James Harden sont les leaders incontestés de l’équipe, entourés d’une majorité d’habitués de la franchise.

Terance Mann et Norman Powell pourraient prendre du galon au scoring, quand Nicolas Batum, de retour après avoir été échangé un an plus tôt apportera son expérience en sortie de banc. Autre recrue de l’été, Derrick Jones Jr devrait être le défenseur attitré sur les ailes et peut rester sur la dynamique de son rôle important à Dallas. Avec le revenant Kevin Porter Jr, Bones Hyland, voire Mo Bamba en jokers de sortie de banc, les Clippers ne manquent pas de joueurs capables d’apporter, au moins ponctuellement, leur pierre à l’édifice. Si Kawhi Leonard et James Harden sont régulièrement en tenue et à un niveau All-Star, Los Angeles vise au minimum le « play-in ».

LE PIRE SCÉNARIO

Un duo majeur de 33 et 35 ans, abonné aux blessures, pour mener la troupe. Que pourrait-il mal se passer ? Les déclarations de Kawhi Leonard lors du media day, où il évoque son inflammation au genou comme un problème qu’il pourrait avoir jusqu’à la fin de sa carrière et qu’il va devoir gérer pour être en forme lors des moments importants n’ont rien de très rassurant. Car encore faut-il pouvoir se qualifier pour les moments importants…

Dans une conférence Ouest où chaque équipe peut compter sur une, voire deux stars minimum, une escouade menée par le seul James Harden et une kyrielle de joueurs de complément (aucun n’a tourné sur une saison à 20 points par match) ne sera vraisemblablement pas suffisante pour viser très loin. Ni même pour valider une place en playoffs. Et les possibilités de se reconstruire par des échanges semblent limitées tant la deuxième équipe la plus âgée de la ligue ne compte que peu de profils vraiment attractifs. Dans ces conditions, et la saison pourrait vite passer de l’excitation de la nouveauté de l’Intuit Dome à la grimace sportive.

