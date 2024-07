Kris Dunn renforce à son tour les Clippers

Embouteillage de meneurs en perspective chez les Clippers ? Après James Harden, Russell Westbrook, Kevin Porter Jr. et Bones Hyland, c’est ainsi Kris Dunn qui débarque dans l’effectif. Le Bleacher Report évoque un accord, sans toutefois entrer dans les détails concernant la durée et le salaire.

Ce qui est sûr, c’est que cela fait un cinquième poste 1 à Los Angeles et qu’il devrait y avoir du mouvement dans les jours et les semaines à venir. On le sait, Russell Westbrook est annoncé sur le départ (vers Denver ?) et Bones Hyland n’a pas toujours été convaincant quand il a obtenu des minutes cette saison, ce qui pourrait donc vite les amener loin de la Californie.

Laissant ainsi potentiellement James Harden, Kevin Porter Jr. et Kris Dunn, donc, pour s’occuper de la mène des Clippers. Pour ce qui est de Kris Dunn, réputé pour ses qualités défensives, le profil complète plutôt bien ceux de James Harden et Kevin Porter Jr.

À 30 ans, le 5e choix de la Draft 2016 sort d’une saison à 5.4 points, 3.8 passes, 2.9 rebonds et 1.0 interception avec le Jazz (à 37% à 3-points) et il va tenter de valider ses belles performances au sein d’une équipe bien plus compétitive sur le papier.

Kris Dunn Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIN 78 17 37.7 28.8 61.0 0.3 1.8 2.1 2.4 2.3 1.0 1.1 0.5 3.8 2017-18 CHI 52 29 42.9 32.1 73.7 0.5 3.8 4.3 6.0 3.4 2.0 2.9 0.5 13.4 2018-19 CHI 46 30 42.5 35.4 79.7 0.4 3.7 4.1 6.0 3.6 1.5 2.3 0.5 11.3 2019-20 CHI 51 25 44.4 25.9 74.1 0.5 3.2 3.7 3.4 3.1 2.0 1.3 0.3 7.3 2020-21 ATL 4 11 8.3 0.0 75.0 0.0 1.5 1.5 0.5 2.5 0.5 0.8 0.5 1.3 2021-22 POR 14 24 43.1 9.1 94.4 0.6 2.9 3.5 5.6 2.7 1.6 2.3 0.2 7.6 2022-23 UTH 22 26 53.7 47.2 77.4 0.4 4.1 4.6 5.6 2.6 1.1 1.6 0.5 13.2 2023-24 UTH 66 19 47.0 36.9 68.8 0.8 2.1 2.9 3.9 2.1 1.0 1.2 0.4 5.4 Total 333 23 43.7 32.3 73.9 0.5 2.8 3.3 4.2 2.8 1.4 1.7 0.4 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.