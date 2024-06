Russell Westbrook reste chez les Clippers !

Son avenir chez les Clippers paraissait (paraît toujours ?) très incertain mais, pour le moment, Russell Westbrook reste un joueur de la franchise californienne. ESPN indique effectivement que, comme PJ Tucker, il ne fait pas jouer sa « player option » pour tester le marché et il touchera donc 4 millions de dollars en 2023–24.

Utilisé en sortie de banc depuis l’arrivée de James Harden, alors qu’il était titulaire en début de saison, le MVP 2017 se dit prêt à accepter n’importe quel rôle à Los Angeles. Il sort d’un exercice à 11.1 points, 5.0 rebonds, 4.5 passes et 1.1 interception, soit le moins productif de sa carrière, à 45% au shoot (dont 27% à 3-points) et 69% aux lancers-francs. Le tout sur 23 minutes de jeu.

Le problème, c’est que Russell Westbrook est de moins en moins efficace quand vient l’heure des playoffs et, lors du premier tour face aux Mavericks, il est encore paru très emprunté dans le jeu : seulement 6.3 points, 4.2 rebonds, 1.7 passe et 1.2 interception, à 26% au tir, 24% à 3-points et 62% aux lancers-francs…

Reste désormais à savoir si les Clippers conserveront l’ultra énergique « Brodie » ou s’ils préféreront plutôt s’en séparer pour faire venir un meneur de jeu plus académique et moins imprévisible (Chris Paul ou Kyle Lowry ?). En attendant, leur priorité est de prolonger Paul George et James Harden.

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.2 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.2 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.9 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.8 2.1 4.4 0.2 28.2 2015-16 OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.4 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 2.0 4.5 0.5 23.0 2019-20 HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.3 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.6 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 68 23 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 Total 1162 34 43.8 30.4 77.6 1.6 5.5 7.2 8.2 2.6 1.6 4.0 0.3 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.