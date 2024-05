Russell Westbrook prêt à accepter n’importe quel rôle avec les Clippers

« Comprenez que tout ce que vous lisez sur ce que j’ai dit ou n’ai pas dit a probablement été inventé. » Ainsi s’adresse Russell Westbrook à ses 23 millions d’abonnés sur Instagram, en réaction à la publication de la veille de The Athletic, évoquant l’avenir flou du meneur californien.

« C’est une période difficile pour beaucoup de gens en raison de certaines attentes placées sur eux. Par conséquent, il est compréhensible qu’il y ait une pression pour inventer des histoires ou pointer du doigt ce que beaucoup classeraient comme une fin de saison décevante », poursuit l’ancien MVP en visant les médias américains.

Passé ce message, le vétéran de 35 ans, qui dispose d’une option à 4 millions de dollars pour l’an prochain, livre ses impressions sur cette saison tout juste terminée.

Il a apprécié le combat

« Pour ma part, j’ai apprécié mon année et j’ai travaillé dur pour apporter de l’énergie et une étincelle à notre équipe à chaque fois que l’occasion m’en a été donnée. J’ai senti que j’étais et que je suis toujours prêt à assumer de nouveaux rôles et à faire certains sacrifices dans l’espoir d’améliorer notre équipe », maintient celui qui a dû sortir du banc des Clippers avec l’arrivée de James Harden.

Évidemment que Russell Westbrook aurait espéré un meilleur résultat que cette élimination dès le premier tour face aux Mavs, malgré l’avantage du terrain. « Mais j’ai aussi apprécié d’être dans les tranchées avec mes coéquipiers cette année, qui m’ont tous soutenu tout au long de la saison », ajoute-t-il.

Quid de la saison prochaine, alors que les Clippers semblent vouloir repartir dans la même configuration ? « J’espère revenir meilleur et plus fort, et je reste prêt à assumer n’importe quel rôle qui continue à nous mettre dans la meilleure position possible pour gagner la saison prochaine », assure Russell Westbrook, qui semble se faire à son nouveau statut dans la ligue.

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.2 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.2 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.9 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.8 2.1 4.4 0.2 28.2 2015-16 OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.4 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 2.0 4.5 0.5 23.0 2019-20 HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.3 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.6 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 68 23 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 Total 1162 34 43.8 30.4 77.6 1.6 5.5 7.2 8.2 2.6 1.6 4.0 0.3 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.