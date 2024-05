Malgré leur nouvelle sortie de route, les Clippers penchent vers la continuité

« Je pense que tout le monde, ou presque, reviendra. Le fait que je prolonge, ça nous donne une chance de signer tous ces joueurs. » Ainsi s’exprimait Kawhi Leonard au moment de prolonger avec les Clippers pour 153 millions de dollars sur trois ans. On se rapprochait de la mi-janvier, au cœur d’une séquence où tous les voyants semblaient au vert pour les Californiens.

Quatre mois plus tard, l’ambiance a bien changé à Los Angeles. Privés la majeure partie du temps de Kawhi Leonard pour finir la saison et en playoffs, les Clippers ont été éliminés cette nuit, dès le premier tour face aux Mavs. Une deuxième sortie de route de suite à ce stade pour une équipe censée viser chaque année la plus haute des marches.

Une question va maintenant agiter les dirigeants de la franchise : faut-il continuer de miser sur ce groupe en proie, année après année, à des blessures qui contrarient ses ambitions ? Selon les informations de The Athletic, la réponse est oui. La franchise aurait bien l’intention de re-signer à la fois Paul George et James Harden. Et ceci en considérant qu’une équipe construite autour de Kawhi Leonard doit disposer d’un maximum de talents d’élite pour tenter d’atténuer ce facteur blessure.

Le positionnement californien se base notamment sur cette séquence de deux mois, entre décembre 2023 et février 2024. Après les débuts difficiles de cette équipe version James Harden, les Clippers ont carburé avec 26 victoires en 31 matchs. « C’était une version de nous en bonne santé », remarque Paul George, qui base également son optimisme là-dessus. Il faut rappeler que le quatuor Leonard – George – Harden – Russell avait disputé 27 rencontres sur cette période.

Paul George prône la continuité

D’où cette envie de continuité affichée par Paul George lui-même, à l’issue du Game 6 de cette nuit. « Si vous regardez les équipes encore en lice, elles sont ensemble depuis quelques années. Donc la continuité a toujours été de mise et donne la meilleure chance aux équipes, quand les gars sont habitués les uns aux autres, il y a de l’alchimie. On doit traverser la saison à apprendre à jouer ensemble, à s’ajuster les uns aux autres. C’est ce qu’on a eu cette année », juge l’ailier.

Ce dernier s’imagine poursuivre l’aventure avec les autres. Tout l’enjeu étant de savoir à quel prix. Alors que le joueur dispose d’une option d’environ 49 millions de dollars, qu’il ne devrait pas activer, les deux parties ont déjà tenté de négocier une prolongation en février dernier. Les Clippers pensaient qu’il serait prêt à accepter un contrat similaire à celui qu’ils ont conclu avec Kawhi Leonard afin d’alléger au maximum la pression qui pèse sur eux.

Avec plus de 200 millions de dollars, ils disposaient déjà de la deuxième plus grosse masse salariale de la ligue derrière les Warriors. Les choses s’annoncent d’autant plus compliquées avec un James Harden en fin de contrat dans la balance. Les Clippers parviendront-ils à trouver un terrain d’entente alors que le barbu a quitté les Sixers, déçu de ne pas avoir été récompensé de son « sacrifice » financier passé ?

Quid du cas Russell Westbrook enfin, qui, malgré ses piètres performances face à Dallas, aimerait sans doute voir son salaire (seulement 3.8 millions de dollars cette saison) remonter. L’intersaison ne s’annonce pas simple pour une franchise qui veut, dans le même temps, éviter d’être sanctionnée pour ses grosses dépenses…