Le duo Irving – Doncic envoie les Clippers à Cancun !

Aucun round d’observation puisque les Mavs poursuivent sur leur lancée du Game 5. Ils entament le match sur un 18-8. Dix points de Paul George (18 points à 6/18 aux tirs, 11 rebonds, 5 passes) relancent les Clippers mais dix rebonds offensifs des Texans, un record sur un quart-temps depuis 2007, leur permettent de virer en tête (34-26).

Les coéquipiers de Luka Doncic enfoncent le clou et prennent 13 points d’avance (46-33) ! Dos au mur, les Clippers inversent la tendance. Avec James Harden (16 points à 5/16 aux tirs, 13 passes) à la baguette et un Norman Powell agressif, ils passent un 19-6 à Dallas pour revenir à égalité à la mi-temps (52-52).

La fin d’une ère aux Clippers

Discret jusqu’ici, Kyrie Irving entame le troisième quart temps en feu. Au côté de Luka Doncic, il lance un 20-6 qui donne 14 points d’avance à leur équipe (72-56). Les Clippers tentent de réagir mais leur 1/8 à 3-points dans la période les condamne. À l’image du 3/3 de loin de Kyrie Irving et d’un Doncic qui dissèque la défense de Los Angeles par sa vision de jeu, les Mavs passent à +22 sur un alley-oop du Slovène pour Derrick Jones Jr. (100-78) !

L’American Airlines Center est aux anges, les hommes de Jason Kidd éliminent les Clippers pour la première fois de l’ère Doncic et rejoignent le Thunder en demi-finale de conférence. Pour les Clippers, c’est la fin d’une ère puisqu’ils évolueront à Inglewood à la rentrée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Ty Lue a tout tenté, en vain. L’entraineur des Clippers a tiré sur ses cadres pour tenter d’aller chercher un Game 7 mais il n’y avait rien à faire. Tyronn Lue avait même titularisé P.J. Tucker pour amener plus de dureté, mais il a été abandonné par ses stars. James Harden (5/16 aux tirs) et Paul George (6/18 aux tirs) sont de nouveau passés au travers face à la défense de Dallas. Ils ont manqué 14 de leurs 16 tirs à 3-points ! Russell Westbrook n’a lui joué que 9 minutes et Kawhi Leonard était sur le banc en civil. Les Clippers sortent donc par la petite porte après deux performances indignes de leur standing.

– Luka Doncic et Kyrie Irving portent l’estocade. Les deux stars des Mavs ont de nouveau dominé les débats cette nuit. Si le Slovène n’a pas été adroit (1/10 à 3-points), il a tout de même marqué 28 points et a surtout distribué 13 passes décisives pour mettre Daniel Gafford, P.J. Washington, et Derek Lively II sur orbite. Kyrie Irving n’avait lui marqué que 2 points à la pause avant de prendre les choses en main au retour des vestiaires. Le meneur a marqué 28 points en deuxième mi-temps à 10/13 aux tirs, dont 5/7 à 3-points, pour envoyer les Clippers en vacances.

– Direction Oklahoma City pour les Mavs. Après le buzzer final, les Mavs ont à peine pu célébrer leur qualification qu’ils avaient déjà la tête au Thunder. Les hommes de Jason Kidd auront jusqu’à mardi pour se préparer à faire face à Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, et consort. Les Mavs ont perdu 3 de leurs 4 rencontres face au Thunder cette saison. Ils se rendront à Oklahoma City dans la nuit de mardi à mercredi pour le Game 1.