Les Mavericks mettent K.O. les Clippers au cinquième round !

Avec un duo Paul George – James Harden à 2/10 aux tirs et les Mavericks à 1/10 à 3-points, les deux équipes ne se lâchent pas d’une semelle en premier quart-temps. Quinze points d’Ivica Zubac et de Terrance Mann compensent la maladresse des stars de Los Angeles, alors qu’en face 12 points et 6 passes décisives de Luka Doncic et Kyrie Irving (14 points, 6 passes) permettent à Dallas de marquer 20 de leurs 25 points dans la raquette pour virer en tête (25-24).

Un 3/3 à 3-points de Maxi Kleber (15 points, 5/7 à 3-points) en deuxième quart-temps pousse l’avance des Mavs à +8 (41-33). La défense des Clippers se ressaisit, permettant à Norman Powell (14 points), James Harden (7 points, 2/12 aux tirs), Paul George (15 points, 4/13 aux tirs), et Ivica Zubac de revenir sur les talons de leurs adversaires (43-42).

Les Mavericks enfoncent pourtant le clou. Alors que les Clippers jouent sans rythme, Doncic et Irving continuent de faire payer les rotations hâtives et les errances de Los Angeles pour offrir un 4e 3-points à Kleber et un alley-oop à Daniel Gafford. Les deux intérieurs marquent 20 des 31 points de Dallas en deuxième quart-temps, et les Mavs terminent la mi-temps sur un 13-4 pour prendre dix points d’avance (56-46).

Paul George et James Harden transparents

La tendance se confirme au retour des vestiaires. Les Clippers manquent 11 de leurs 12 premiers tirs et ne marquent que 4 points lors des sept premières minutes du troisième quart-temps alors que Luka Doncic met les Mavs à +25 (83-58) !

Paul George, limité à des lancers-francs depuis la moitié du deuxième quart temps, marque enfin un panier avec 57 secondes à jouer dans la troisième période mais ça ne change en rien l’issue de la rencontre. Dallas entame le dernier quart-temps par un 15-5 pour faire passer l’écart à +30 (104-74).

Les Mavericks frappent donc un grand coup et rentrent à Dallas avec une chance de terminer la série lors du Game 6. Peut-être que les Clippers ont joué leur dernier match à la Crypto.com Arena…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La démonstration de Luka Doncic. Pour la première fois de la série, Luka Doncic a terminé la rencontre à plus de 50% de réussite. Pendant tout le match, le Slovène s’est amusé avec la défense des Clippers. Tyronn Lue a pourtant tout tenté. Switch, trappes, drop… L’entraineur a sorti toutes les stratégies possibles pour ralentir la star des Mavs mais rien n’a fonctionné. Doncic a pris la bonne décision systématiquement, terminant à 12/18 à 2-points, mais seulement 2/8 à 3-points. Il n’a toutefois pas eu besoin d’une grande adresse de loin, puisque ses décalages ont puni les Clippers. Maxi Kleber en profite pour faire 4/5 à 3-points en deuxième quart-temps pour permettre à Dallas de prendre le contrôle du match. Doncic a également offert 20 points à la paire Gafford – Lively. Les Clippers n’ont rien pu faire.

– Les Clippers passent au travers de la pire des manières. Face à une défense de Dallas bien plus saignante que lors du Game 4, les Clippers avaient bien commencé. Ils ont essayé d’amener du mouvement dans le jeu offensif, avant de retomber dans leurs travers. Leur attaque est devenue statique et s’est transformée en un festival de un-contre-un qui n’ont jamais mis les Mavs en difficulté. James Harden et Paul George, héros du Game 4, ont terminé à 6/25 aux tirs. Russell Westbrook a lui manqué 10 de ses 12 tentatives mais c’est son manque de rigueur défensive qui a fait encore plus mal aux Clippers. Les hommes de Ty Lue ont terminé à 38% aux tirs, et 25% à 3-points dans un match capital, à domicile…

– 2021, 2024, même scénario ? Il y a trois ans, les Clippers et les Mavs étaient dans la même situation. Dos à dos après quatre matchs, avec un cinquième match au Staples Center. Luka Doncic avait mené les Mavs à une victoire de cinq points. Deux jours plus tard dans un match couperet, ce sont 45 points de Kawhi Leonard à Dallas qui avaient forcé un Game 7 que les Clippers remporteront facilement. Trois ans plus tard, la situation est identique mais le contexte est différent. Les Clippers ont perdu le Game 5 à la Crypto.com Arena, et Kawhi Leonard sera vraisemblablement en civil lors du Game 6 à Dallas. En face, un Luka Doncic fin prêt à prendre sa revanche aura à cœur de battre les Clippers en playoffs pour la première fois de sa carrière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.