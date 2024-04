Prolongé, Kawhi Leonard attend que Paul George et James Harden fassent de même

Alors qu’il était éligible à une prolongation de 223 millions de dollars sur quatre ans, Kawhi Leonard n’a prolongé « que » pour 153 millions de dollars sur trois ans avec les Clippers. « The Klaw » a donc accepté de ne pas obtenir le maximum, conscient que même s’il est de retour à 100% de ses moyens, son historique de blessures pèse.

« Je pense qu’à la fin de mon contrat, j’aurai 35 ans. Vous verrez comment je jouerai à cet âge » explique-t-il quand on l’interroge sur la durée de son nouveau bail. « J’imagine donc que c’était le bon chiffre. »

Désormais lié avec la franchise de Los Angeles jusqu’en 2027, avec trois années pleinement garanties, sans « player option » mais avec un « trade kicker » de 15%, le MVP des Finals 2014 et 2019 explique aussi que cette prolongation de contrat doit permettre de verrouiller le noyau actuel.

« Par rapport à ce dont on a discuté à ce sujet, je pense que tout le monde, ou presque, reviendra. Le fait que je prolonge, ça nous donne une chance de signer tous ces joueurs » assure-t-il d’ailleurs.

Au tour de Paul George ?

Également éligible à une prolongation de 223 millions de dollars sur quatre ans, Paul George devrait logiquement être le prochain à négocier un nouveau contrat avec les Clippers, qui vont emménager à l’Intuit Dome d’Inglewood la saison prochaine. L’arrière/ailier confirme ainsi que la prolongation de son compère va dans ce sens.

« Evidemment. On a bouclé Kawhi. Ça ouvre la porte pour moi mais je suis très, très optimiste qu’un accord va être trouvé de mon côté également » confie l’ancien des Pacers et du Thunder.

Pour James Harden, il faudra attendre car le MVP 2018 ne peut pas signer de prolongation de contrat dans l’immédiat. Mais tout semble en place pour que Los Angeles conserve les trois joueurs, plus peut-être Russell Westbrook, tous originaires de la région de Los Angeles, à moyen terme.

Pour la franchise, l’idéal serait sans doute d’aligner les contrats du trio Leonard/George/Harden jusqu’en 2027.

« Ça avait simplement du sens pour les deux camps » explique Lawrence Frank, le président des opérations basket du club, au sujet de la prolongation de contrat de Kawhi Leonard. « Nous voulions tous la même chose. Nous voulions que Kawhi reste un Clipper pour longtemps, et Kawhi voulait rester un Clipper pour longtemps. Nous voulions aussi mettre l’accent sur l’équipe, et tout s’est mis en place pour trouver un accord très juste pour les deux parties. Kawhi est un super partenaire. À cause du nouvel accord collectif, les pénalités sont plus dures pour les équipes qui dépensent beaucoup, et Kawhi l’a bien compris. »