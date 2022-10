James Harden aurait aimé qu’on salue plus ses efforts financiers

Cet été, James Harden a décidé de ne pas activer sa dernière année de contrat à 47.3 millions de dollars, pour finalement signer un nouveau contrat de 66 millions sur deux ans (1+1) avec les Sixers.

Cette saison, il touchera donc 33 millions de dollars, soit 14 de moins que ce qu’il aurait gagné en allant au bout de son ancien contrat.

« C’était la bonne décision à prendre, non seulement pour moi, mais pour la franchise, afin de nous donner les meilleures chances de mettre en place les pièces du puzzle », explique-t-il à The Athletic.

Un choix qui avait logiquement été salué par le président de la franchise, Daryl Morey, qui a ainsi pu profiter des économies réalisées avec le contrat du MVP 2018 pour attirer des renforts.

« Il a fait plus, je pense, que n’importe quelle autre star pour accepter un salaire aussi bas », estimait l’ancien dirigeant de Houston, il y a un mois. « Sans ça, on n’aurait pas pu récupérer Montrezl Harrell. Il a laissé de l’argent de coté, il s’est impliqué dès le premier jour, il fait ce que Doc Rivers lui demande… Il a un impact global et porte l’équipe pour l’aider à gagner le titre. »

Mais si on excepte les réactions à Philadelphie, les commentaires positifs sur ce « sacrifice » financier ont été trop peu nombreux au goût de l’ancien joueur du Thunder et des Rockets, qui aurait aimé recevoir davantage de compliments.

« Mais vous savez quoi ? Je m’en fiche », affirme-t-il. « C’est comme s’il y avait un stéréotype d’Harden dont on va toujours parler. Ils ne me connaissent pas et ils ont le sentiment qu’ils peuvent dire n’importe quoi. S’il y a une chose que je ne vais pas faire, c’est leur donner de l’attention. Je ne vais rien dire publiquement ou dans les médias. Je m’en moque car je suis à l’aise avec ce que je fais sur et en dehors du terrain. J’ai de la chance d’être dans cette position et je vais continuer d’être moi-même. »

Toujours à propos de chiffres, il n’y a pas que les billets que James Harden est prêt à sacrifier puisqu’il ne soucie plus du nombre de points qu’il inscrit.

« A ce stade, les gros chiffres sont très bien, mais que je tourne à 22 ou 28 points de moyenne, je pense qu’il s’agit davantage d’avoir un impact sur le jeu tous les soirs. Je ne pense pas vraiment aux stats. Franchement, je crois que je n’y jamais vraiment pensé. »