Daryl Morey surpris que James Harden évoque ses problèmes physiques

Après avoir quitté les playoffs par la petite porte, James Harden avait évoqué les problèmes physiques qui avaient ralenti ses performances ces derniers temps. La star de Philadelphie parlait notamment de « deux longues années », semblables à un « tourbillon ».

« Je commence enfin à me sentir bien à nouveau », ajoutait-il en mai, après l’élimination face au Heat. « Ce sera un excellent été pour moi pour remettre mon corps en état et être prêt à repartir pour l’année prochaine. »

Des commentaires qui ont étonné Daryl Morey. Justement parce que le président des Sixers connaît bien « The Beard », qu’il avait fait venir à Houston en 2012, et que ce n’est pas dans ses habitudes de parler de ses petits bobos.

« Je dirais que James, plus que n’importe quel autre joueur avec lequel j’ai travaillé, ne dit jamais quand ça ne va pas », explique l’ancien GM des Rockets pour le podcast The Takeoff. « Donc ça m’a surpris qu’il dise cela. S’il le dit, c’est qu’il y avait de gros problèmes. C’était un des joueurs les plus endurants de la ligue avant cette histoire d’ischios-jambiers. La saison passée, il n’a jamais dit qu’il n’était pas à 100%, car il ne veut jamais se donner d’excuses, surtout en playoffs. Il ne veut pas dire à ses coéquipiers ou à ses adversaires qu’il y a un souci. »

Grâce à sa baisse de salaire, les Sixers ont pu signer Montrezl Harrell

Une surprise qui se transforme en admiration pour le dirigeant, même si ce dernier a parfois tenté de faire changer le comportement de James Harden sur ce sujet.

« Durant ma carrière, j’ai essayé de pousser James à s’ouvrir davantage, pour dire quand il avait mal ou autre, afin de le protéger. Quand j’étais à Houston, il se tordait la cheville et d’autres joueurs auraient été absents pendant des semaines avec une telle blessure. Lui rejouait dès le lendemain. C’était impressionnant. Parfois, c’est plus courageux que cela est nécessaire, mais il faut respecter cet état d’esprit. »

Daryl Morey a également rendu hommage au MVP 2018 pour son « sacrifice » financier cet été. Le joueur pouvait rempiler pour une saison à 47.3 millions de dollars, mais il a décidé de signer un nouveau contrat de 32 millions pour l’exercice 2022/23.

Ainsi, l’ancien du Thunder a offert 15 millions de marge salariale supplémentaire à la franchise. Un chèque qui a permis ensuite de recruter pour renforcer le groupe.

« Il a fait plus, je pense, que n’importe quelle autre star pour accepter un salaire aussi bas. Sans ça, on n’aurait pas pu récupérer Montrezl Harrell. Il a laissé de l’argent de coté, il s’est impliqué dès le premier jour, il fait ce que Doc Rivers lui demande… Je suis un gars qui regarde les statistiques avancées. Avec les passes d’Harden, le pourcentage au shoot des autres joueurs est meilleur. Avec Joel Embiid, il forme la meilleure paire sur pick-and-roll. Il a un impact global et porte l’équipe pour l’aider à gagner le titre. »