James Harden quitte les playoffs par la petite porte

Les mauvaises langues diront que c’était Ben Simmons déguisé en James Harden. Alors qu’on attendait de lui qu’il soit agressif et qu’il dirige l’attaque des Sixers, James Harden a quitté les playoffs par la petit porte. Neuf tirs seulement dans ce Game 6, dont deux en deuxième en mi-temps, pour 11 points. Des balles perdues bêtement. Et puis ce « body language » inquiétant. À aucun moment, on a senti que l’ancien MVP se donnait à fond pour éviter une élimination, et Joel Embiid n’a pas hésité à pointer du doigt sa contre-performance.

Interrogé sur sa prestation du soir, James Harden a curieusement mis en cause ses coéquipiers pour sa discrétion en deuxième mi-temps. « Le Heat n’a rien fait. Rien. On a mis en place notre attaque. J’ai trouvé que la balle circulait, mais c’est juste qu’elle ne m’est pas revenue. »

C’est ce qui expliquerait qu’il n’a pris que deux tirs en deuxième mi-temps… Sur le plan physique, il pense que ses problèmes aux ischios sont derrière lui.

« Franchement, ces deux années ont été longues pour moi. Je commence enfin à me sentir bien à nouveau. Ce sera un excellent été pour moi pour remettre mon corps en état et être prêt à repartir pour l’année prochaine. Ces deux dernières années ont été un tourbillon. »

« Nous avons essayé de construire quelque chose en si peu de temps »

Passé des Nets aux Sixers en février après avoir demandé son transfert, l’ancien MVP assure qu’il est heureux à Philadelphie.

« À titre personnel, c’était une longue saison… Mais depuis que je suis ici, c’est génial » assure-t-il. « Nous avons essayé de construire quelque chose en si peu de temps. Nous avons essayé de construire une équipe candidate au titre si rapidement. Je pense toujours que nous en sommes capables, et il nous manque juste quelques pièces. Mais à part ça, on a essayé d’y parvenir en peu de temps. Nous avons juste été un peu courts. Nous devons continuer à travailler et à aller de l’avant ».

Il dit « nous » car il envisage de rester. Comme Russell Westbrook du côté de Los Angeles, James Harden possède une clause pour prolonger d’un an à 47 millions de dollars. « Je serai là » a-t-il répondu, et il a laissé entendre qu’il était prêt à être free agent pour négocier un nouveau contrat, et gagner moins. « Je ferai tout ce qu’il est possible de faire pour nous aider à progresser, nous améliorer et être compétitifs au plus haut niveau. »

Maintenant, place à l’intersaison pour recharger les batteries et prouver qu’il n’est pas sur le déclin.

« Je suis excité ! » lance-t-il. « Cela fait deux années de suite que j’essaie d’aller bien. Tout l’été dernier, j’étais en convalescence et c’était un peu frustrant, parce que je n’ai pas l’habitude d’en passer par là. Mais c’est comme ça… Je suis juste heureux d’être en bonne santé maintenant. J’ai un été complet pour aller bien et faire les choses nécessaires pour revenir encore mieux l’année prochaine. »