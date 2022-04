Russell Westbrook espère une nouvelle chance…

Le Shaq et Charles Barkley avaient raison. Dès début mars, ils avaient annoncé que les Lakers n’iraient pas au « play-in ». Certains se marraient, mais le duo de TNT avait raison : les Lakers sont déjà en vacances. Cette nuit, à Phoenix, ils ont subi une 7e défaite de suite, et la victoire des Spurs à Denver les condamne à regarder la suite sur leur téléviseur.

C’est sans doute le plus gros fiasco de l’histoire de la franchise. Pire qu’en 2012 quand l’équipe avait recruté Steve Nash et Dwight Howard pour repartir à la conquête du titre. Cette fois, la direction avait tout misé sur Russell Westbrook, mais aussi fait venir Carmelo Anthony, le grand pote de LeBron. Un LeBron James qui, en début d’année, avait défié les critiques qui trouvaient l’effectif trop âgé.

« Continuez de parler de mon équipe, de l’âge de nos joueurs, de leur manière de jouer, qu’untel est toujours blessé, qu’on a fait notre temps en NBA, etc, etc. Faites-moi une faveur s’il vous plait, et j’insiste, s’il vous plait : gardez la même énergie quand ça va commencer. C’est tout ce que je demande. Merci ! »

« On a plus de cinq de départ différents (39) que de victoires (31) ! »

Le retour de bâton est violent : 31 victoires pour 48 défaites, et l’avenir est morose avec des contrats « toxiques », pas de choix de Draft, et sans doute un nouvel entraîneur à trouver.

« Notre but était de gagner un titre » rappelle Anthony Davis. « J’ai le sentiment qu’on avait les éléments, mais les blessures ont fait obstacle, et c’est ce qui a fait la différence dans la saison. Cette année, on a plus de cinq de départ différents (39) que de victoires (31) ! Même si nous avons perdu des matchs alors que nous étions tous les trois sur le terrain – moi, Bron, Russ – je pense que nous sommes trois grands joueurs, et nous aurions trouvé des solutions si nous avions passé plus de minutes ensemble. Mais nous n’avons pas été capables de le faire, ce qui rend difficile d’être compétitif pour un titre quand vos trois meilleurs joueurs n’ont pas assez joué ensemble. »

On répondra à Anthony Davis que les Clippers ont joué toute la saison sans Kawhi Leonard et que Paul George a loupé une quarantaine de matches, et qu’ils sont au « play-in ». Ou encore que les Pelicans ont débuté la saison par 11 défaites en 12 matches et que Zion Williamson n’a toujours pas disputé le moindre match. Les blessures ne peuvent pas tout expliquer. Ou alors c’est parce que c’est tout l’effectif qui était bancal.

« On veut voir à quoi ça ressemble sur la durée de 82 matches. Mais on n’est pas certain que ce soit garanti. J’espère juste qu’on aura la chance de faire quelque chose »

« On n’y est pas arrivé » résume Carmelo Anthony. « On avait les atouts, et il y a des choses qu’on peut contrôler, et d’autre pas. Mais la réalité, c’est qu’on n’y est pas arrivé. On ne peut pas se chercher d’excuses. On a échoué. »

Une chose est sûre : Russell Westbrook veut une seconde chance, et on imagine donc qu’il n’envisage pas de faire une croix sur une dernière saison à… 47 millions de dollars ! « C’est le projet, mais rien n’est promis… On veut voir à quoi ça ressemble sur la durée de 82 matches. Mais on n’est pas certain que ce soit garanti. J’espère juste qu’on aura la chance de faire quelque chose. »

Critiqué toute la saison, l’ancien meneur du Thunder, des Rockets et des Wizards n’est jamais parvenu à trouver sa place dans cet effectif, mais il essaie d’en tirer du positif.

« Franchement, à titre personnel, je me sentais privilégié d’être dans cette situation. J’ai beaucoup appris sur moi-même, et dans de nombreux domaines. Quoi qu’il arrive, j’ai pu rester fidèle à ce en quoi je crois que ce soit pour nous ou pour moi. Peu importe ce qu’on me fait subir, je suis couvert par la protection de la foi… Je peux toujours surmonter ça et m’en sortir. »