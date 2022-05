Miami de retour en finale de conférence, après son succès autoritaire à Philadelphie

Avant cette nuit, aucune équipe n’était encore parvenue à l’emporter à l’extérieur. On précise bien « avant cette nuit », car le Heat a réussi à s’imposer loin de chez lui (99-90), dans ce Game 6 disputé sur le parquet des Sixers.

Portés par leur duo Jimmy Butler (32 points, 8 rebonds) — Max Strus (20 points, 11 rebonds, 5 passes), les joueurs de Miami en profitent ainsi pour atteindre une nouvelle finale de conférence, deux ans après la dernière. Cette fois-ci, ils la disputeront soit face à Milwaukee, soit face à Boston (comme dans la « bulle », en 2020).

Pour Philadelphie, en revanche, il est désormais l’heure de partir en vacances, après cette ultime défaite logique et frustrante. « Logique » car les hommes d’Erik Spoelstra étaient supérieurs de bout en bout, notamment à partir de la deuxième mi-temps. « Frustrante » car le combatif Joel Embiid (20 points, 12 rebonds) était loin d’être à son meilleur niveau et que James Harden a encore déçu.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Miami a répondu présent. Le « killer instinct » floridien a une nouvelle fois fait ses preuves et, avec une balle de match en leur possession, il ne fallait pas s’attendre à ce que les hommes d’Erik Spoelstra laissent passer l’occasion de tuer cette série. Dès les premières minutes de cette partie, les joueurs du Heat n’ont pas hésité à démontrer qu’ils étaient concentrés et prêts à jouer les bourreaux des Sixers. Outre Jimmy Butler, toujours aussi impressionnant dans ces playoffs, Bam Adebayo, Max Strus, P.J. Tucker et Gabe Vincent ont également fait le job, au même titre que Tyler Herro, Victor Oladipo ou Dewayne Dedmon. Propre.

— Un troisième quart-temps dévastateur (25-15). Si tout allait pour le mieux à Miami, rien n’allait dans le sens des joueurs de Philadelphie, au retour des vestiaires. Encore au contact à la pause, les coéquipiers de Joel Embiid et James Harden étaient ensuite incapables de faire la différence sur demi-terrain, contre cette étouffante défense floridienne, emmenée par Jimmy Butler et Bam Adebayo. Une véritable bouillie de basket proposée par les Sixers (hors Shake Milton), mangés dans l’intensité et sifflés par leur propre public. Eux qui n’ont, en prime, pas su ralentir Butler en attaque : 14 points dans le quart-temps.

— La blessure de Danny Green. C’est la sale nouvelle de la nuit. Touché au genou gauche après trois petites minutes de jeu, alors qu’il réussissait un bon début de match (3 points et 1 interception, à 1/1 à 3-pts), le triple champion NBA a été contraint de regagner directement les vestiaires, à la suite de son contact avec Joel Embiid. Retombé de tout son poids sur la jambe de Green, Embiid a entraîné une importante torsion de celle-ci et les premiers retours des insiders américains étaient tout sauf rassurants. À bientôt 35 ans, l’arrière risque ainsi d’être confronté à la première grave blessure de sa carrière…

TOPS/FLOPS

✅ Le duo Butler/Strus. Comme évoqué précédemment, la majeure partie des joueurs du Heat a brillé aujourd’hui. Mais on retiendra surtout les prestations de Jimmy Butler et Max Strus, les chefs de file de leur équipe sur le plan offensif. À tour de rôle, les deux extérieurs floridiens se sont ainsi occupés d’alimenter la marque de Miami, à coup de paniers primés, paniers à mi-distance, paniers près du cercle et lancers-francs. Une vraie paire de tueurs, qui n’a eu aucun mal à se débarrasser des défenseurs adverses, tout du long de cette rencontre.

✅ Joel Embiid. Impossible de ne pas mettre à l’honneur le pivot camerounais, pour sa dernière sortie de la saison. Car, malgré sa maladresse (7/24 aux tirs et 2/8 à 3-pts), il ne s’est jamais caché et a continué de tout faire pour le bien de son équipe. Cabossé de partout, il n’a pas non plus hésité à se jeter sur chaque ballon, à l’image de Tyrese Maxey. Quitte à prendre le risque d’aggraver ses blessures, qui n’ont pas manqué de l’handicaper toute cette série. Toujours pas nommé MVP et éliminé des playoffs par la petite porte, Embiid risque forcément de ruminer sa frustration pendant encore quelques jours…

⛔ James Harden. C’est à se demander si le MVP 2018 a saisi l’enjeu de ce Game 6. Car, même s’il a fait ses stats, Harden a énormément déçu après la pause. Tant dans son attitude, bien trop désinvolte sur certaines actions offensives et défensives ou au rebond, que dans sa façon de jouer, comparable à celle d’un simple « role player » et non à celle d’un All-Star. Avec les blessures de Joel Embiid, l’ancien joueur des Rockets était attendu au tournant, mais il s’est comporté comme la quatrième option offensive de Philadelphie (9 tirs tentés…). Une prestation indigeste et loin d’être au goût de son public, qui l’a hué…

LA SUITE

Les vacances pour Philadelphie, la finale de conférence pour Miami (contre Milwaukee ou Boston).