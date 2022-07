James Harden : « J’ai dit aux Sixers d’améliorer l’effectif et de me donner ce qui restait »

Focalisé sur le titre, James Harden a renoncé à une « player option » de 47.3 millions de dollars pour rempiler aux Sixers avec un salaire largement inférieur. « The Beard » a ainsi paraphé un nouveau contrat de deux ans, avec une deuxième année en option, mais il ne touchera « plus » que 32.7 millions de dollars la saison prochaine !

Un « cadeau » de quasiment 15 millions de dollars à Philly, que le MVP 2018 explique par son désir de gagner.

« J’ai eu des conversations avec Daryl (Morey, le président des Sixers), et on m’a expliqué comment nous pouvions nous améliorer et quelle était la valeur de certains joueurs » explique-t-il à Yahoo! Sports. « J’ai dit à Daryl d’améliorer l’effectif, de signer les joueurs dont nous avions besoin et de me donner ce qui restait. Ça montre à quel point je veux gagner. Je veux me battre pour un titre. C’est tout ce qui compte pour moi à ce stade. Je suis prêt à prendre moins d’argent pour nous mettre en position d’accomplir cela. »

Retrouvailles avec PJ Tucker et Danuel House

Une stratégie qui a permis à Daryl Morey de recruter de vieilles connaissances (PJ Tucker, Danuel House), déjà croisées à Houston, ou encore de signer le MVP de la saison 2021/22 de G-League (Trevelin Queen).

Tout en mettant la main sur De’Anthony Melton lors d’un échange avec Danny Green.

« Je pense que nous avons une équipe beaucoup plus dense », explique ainsi James Harden. « C’est quelque chose que nous recherchions. Si vous regardez notre équipe maintenant, nous sommes positionnés pour aller beaucoup plus loin. J’aime comment nous nous situons par rapport aux autres équipes de haut niveau. »

PJ Tucker, De’Anthony Melton et Danuel House sont en effet des « role players » solides, qui devraient soulager le duo Harden/Embiid, tant en défense qu’en attaque.

Sur la même longueur d’onde que Joel Embiid

De quoi permettre à « The Beard » de retrouver l’impact de ses plus belles saisons ?

« Je n’écoute pas vraiment ce que les gens disent » répond-il au sujet des critiques sur son impact aux Sixers. « Je n’étais pas en très bonne santé la saison dernière et j’ai quand même presque tourné en triple-double de moyenne. Si quelqu’un d’autre avait ces chiffres, on parlerait d’eux pour qu’ils obtiennent le max. Les gens avaient l’habitude de me voir avec une moyenne de 40, 30 points, et donc ils ont considéré que c’était une année de baisse. J’étais à Philadelphie pendant deux mois et j’ai dû apprendre à la volée. C’était comme ça. Je suis bien physiquement et mentalement en ce moment, et j’attends avec impatience la saison prochaine. »

D’autant qu’il assure que sa relation avec Joel Embiid est au beau fixe.

« Je parle fréquemment avec Joel et nous avons des réunions sur la façon dont nous allons jouer et ce que nous devons faire pour aider notre équipe à gagner le titre. Quand il y a deux des meilleurs joueurs à leur poste dans la même équipe, c’est une excellent base de construction. Nous allons grandir ensemble et essayer de mener cette équipe au sommet. Je crois que nous pouvons le faire ensemble ».