L’avenir très incertain de Russell Westbrook aux Clippers

Cela ne change rien à la fin de l’histoire, mais le récit n’était peut-être pas celui que l’on croyait. À la mi-décembre 2023, le Bleacher Report rapportait en effet que Russell Westbrook avait proposé aux Clippers de devenir 6e homme pour faire de la place au nouvel arrivant, James Harden, à la direction du jeu. Quelques jours plus tard, le meneur de jeu parlait « d’un véritable sacrifice pour le bien de l’équipe ».

Au lendemain de l’élimination des Clippers face aux Mavs, The Athletic met aujourd’hui une autre version sur la table. Le joueur de 35 ans aurait en réalité été poussé par le président Lawrence Frank à sortir du banc pour équilibrer l’effectif. Un processus bien plus difficile en coulisses que ce que les responsables de l’équipe avaient laissé entendre publiquement à l’époque.

Si cette idée ne venait pas de lui, on pourrait s’interroger sur la suite des événements. Russell Westbrook veut-il poursuivre dans ce rôle, alors que les Clippers semblent vouloir maintenir ce groupe en place ?

Une place de titulaire ailleurs ?

On rappelle que celui-ci avait accepté une offre de deux ans pour 8 millions de dollars, avec une « player option » sur la deuxième année. Une chute vertigineuse pour un joueur dont les émoluments n’avaient cessé d’augmenter au cours de sa carrière, pour arriver jusqu’à 47 millions de dollars un an plus tôt. « On récupère Russ au minimum salarial ? C’est un vol ! », avait même qualifié Paul George.

Dans le jeu, son expérience comme remplaçant a plutôt été réussie. Sa fracture de la main et son absence en mars ont coïncidé avec la petite forme affichée par les Clippers sur cette période (six victoires – six défaites). À son retour, les Californiens avaient enchaîné sept victoires en huit matchs. Malgré ces victoires, Russell Westbrook mentionnait souvent qu’il pensait pouvoir jouer davantage.

À 35 ans, va-t-il être tenté d’aller voir ailleurs, la priorité des Clippers étant de garder Paul George et James Harden ? Sachant qu’il n’y a aucune garantie qu’une autre grosse écurie de la ligue lui donne davantage de responsabilités. Surtout avec sa série de playoffs complètement ratée face aux Mavs (6 points de moyenne à 26% de réussite)…

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.2 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.2 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.9 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.8 2.1 4.4 0.2 28.2 2015-16 OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.4 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 2.0 4.5 0.5 23.0 2019-20 HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.3 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.6 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 68 23 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 Total 1162 34 43.8 30.4 77.6 1.6 5.5 7.2 8.2 2.6 1.6 4.0 0.3 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.