Pour aider les Clippers, Russell Westbrook demande à être 6e homme

La venue de James Harden a complètement déréglé le collectif des Clippers, et l’équipe reste sur six défaites de suite ! Tyronn Lue se creuse la tête pour trouver des solutions, et c’est Russell Westbrook qui pourrait lui avoir trouvé.

Selon le Bleacher Report, l’ancien meneur du Thunder et des Lakers a proposé au staff de devenir 6e homme ! Ce soir, face aux Rockets, qui reste sur 6 victoires de suite, c’est Terance Mann qui sera titulaire aux côtés de James Harden, et Westbrook sera donc la 1ère rotation à l’arrière. Ce sacrifice de la part de Westbrook est louable, mais on se souvient qu’il y a un an, il expliquait qu’il s’était blessé parce que les Lakers l’avaient essayé comme 6e homme…

James Harden a gagné : il va avoir la balle en main

Un an plus tard, et après l’échec de son passage aux Lakers, Westbrook a modifié sa routine, et il est prêt à sortir du banc sans se mettre en danger physiquement. Selon le Bleacher Report, il a expliqué qu’il était prêt à tout pour aider l’équipe à gagner. La saison passée, il a disputé 49 matches comme remplaçant, et il était plus efficace que lorsqu’il était titulaire avec 16.2 points, 7.7 passes et 6.1 rebonds de moyenne.

Cette décision confirme que Lue s’était trompé sur toute la ligne puisqu’il avait initialement annoncé que Westbrook resterait meneur de jeu, et qu’il aurait davantage la balle que James Harden. Après cinq défaites de suite avec ce tandem à l’arrière, c’est donc Westbrook qui se sacrifie.