Russell Westbrook, le sacrifice utile

Il y a un mois, Russell Westbrook s’était distingué en demandant à passer sur le banc pour faciliter l’intégration de la nouvelle recrue James Harden. Souvent décrit par ceux qui l’ont côtoyé comme un coéquipier modèle, le meneur vétéran a donc sacrifié sa place de titulaire, et un peu de temps de jeu également.

Un mois plus tard, les Clippers restent sur sept victoires de suite, et Russell Westbrook ne regrette pas son choix. Le jeu en vaut donc la chandelle.

« Il y a si longtemps que je suis dans la ligue que je comprends la définition d’un véritable sacrifice, et ce à quoi cela ressemble », a-t-il déclaré après la septième victoire consécutive des Californiens, face aux Knicks, samedi soir. « Parfois, ça ne se passe pas comme tu le voudrais, mais si c’est pour le bien de l’équipe, c’est le plus important. C’est un sport collectif et je sais que l’objectif le plus important est de gagner un titre ».

Moins de minutes, plus de victoires

Durant la belle série des Clippers, Russell Westbrook a ainsi vu son temps de jeu tomber à 17 minutes en moyenne. Pas de quoi le démotiver pour autant, le meneur de jeu entendant bien poursuivre sa mission.

« Je veux que les gens qui viennent au match comprennent que ça n’a pas vraiment d’importance que je joue cinq ou vingt minutes. Quand je suis sur le terrain, je m’assure d’être compétitif et de donner tout ce que j’ai. Je sais que mon devoir est de me donner à fond chaque soir et de faire en sorte que les gens qui viennent au match apprécient le temps que je passe sur le terrain », a-t-il ainsi ajouté.

Lorsqu’il n’est pas sur le terrain, il ne se ménage pas pour autant, et continue d’encourager, de donner confiance et de guider ses partenaires. Justement, comme il joue moins, il apporte d’autant plus sur ce plan.

Une source d’énergie

« On ne peut pas être un leader seulement quand on le veut », a-t-il poursuivi au sujet de son rôle actuel. « Une partie de mon devoir, depuis que je suis dans cette ligue, est d’être un leader. Indépendamment de ce qui se passe, ces gars doivent apprendre et comprendre à quel point leur rôle est important pour cette équipe. Chaque fois que j’en ai l’occasion, j’essaie d’être à leur écoute, de leur inspirer confiance et de m’assurer qu’ils comprennent à quel point ils sont essentiels. Cela fait partie de mon travail. »

Après une période d’ajustement, la nouvelle rotation de Tyronn Lue semble porter ses fruits, et on retiendra donc que c’est Russell Westbrook qui en a été à l’initiative.

« Je suis conscient de ma valeur et de mes capacités. Peu importe le nombre de minutes passées sur le terrain, je sais que je suis une source d’énergie. Dieu m’a doté de cette capacité », a-t-il conclu.

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.2 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.2 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.9 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.8 2.1 4.4 0.2 28.2 2015-16 OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.4 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 2.0 4.5 0.5 23.0 2019-20 HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.3 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.6 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 25 24 45.0 27.9 61.3 1.6 4.8 6.3 4.7 2.0 1.1 2.3 0.5 11.2 Total 1118 34 43.8 30.5 77.7 1.6 5.6 7.3 8.3 2.6 1.6 4.0 0.3 22.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.