Les Clippers espèrent toujours prolonger Paul George et James Harden

Après des mois de négociations infructueuses, les Clippers vont-ils réussir à convaincre Paul George de les accompagner à Inglewood où la franchise évoluera à partir de la rentrée ?

Cela n’en prend pas le chemin puisque l’ailier All-Star semble toujours déterminé à faire jouer sa « player option » pour tester le marché. Peu d’équipes ont les moyens de se l’offrir, mais les Clippers peuvent aussi monter un « sign-and-trade » avec d’autres équipes si Paul George est déterminé à partir.

« On adore Paul et on souhaite vivement le conserver, mais nous comprenons et respectons le fait que cela reste un business » concède Lawrence Frank, le président de la franchise. « Nous espérons que Paul décidera de rester ici. Il est exceptionnel. C’est un All-Star. C’est l’un des meilleurs « two-way player » de la ligue. C’est une personne formidable. Il a une famille formidable, et nous espérons qu’il sera toujours là… Mais nous respecterons aussi le fait qu’il choisisse de tester le marché, et c’est son choix. Il l’a mérité et nous verrons comment les choses se déroulent. »

Quid de James Harden ?

Paul George a jusqu’à samedi pour faire jouer sa clause libératoire, et faire une croix sur 48.8 millions de dollars ! Lui et son agent cherchent le contrat maximum : 221 millions de dollars sur quatre ans.

C’est beaucoup, d’autant que la franchise a déjà lâché 150 millions de dollars sur Kawhi Leonard, et qu’il faut aussi penser à prolonger James Harden.

« James a été formidable chez nous », poursuit Lawrence Frank. « On espère qu’il a vécu une bonne expérience ici et qu’il décidera de rester ici. Nous souhaitons vraiment que James reste un Clipper et nous espérons qu’il décidera d’en faire autant ».

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.