PJ Tucker valide sa dernière année de contrat aux Clippers

PJ Tucker a sécurisé sa fin de carrière à l’été 2022 en négociant un contrat de trois ans à 33 millions de dollars, lorsqu’il s’est engagé avec Philadelphie. Un an plus tard, les Sixers s’en sont servis comme variable d’ajustement pour se séparer de James Harden, l’envoyant aux Clippers en compagnie de « The Beard ».

Sa saison en Californie n’aura pas été un long fleuve tranquille, à l’image de celle de la franchise de Steve Ballmer, le vétéran étant même allé jusqu’à demander publiquement son transfert en février, ce qui lui a coûté une amende de 75 000 dollars. Au terme d’une saison chaotique, PJ Tucker a toutefois fait le choix de la raison en levant sa « player option » à 11.5 millions de dollars pour 2024/25, et restera donc, jusqu’à nouvel ordre, un Clipper.

S’il n’a plus le même rendement qu’à ses belles années à Houston ou à Milwaukee lors de l’année du titre en 2021, le poste 4 sait surtout qu’il lui était impossible de trouver pareil salaire à la « free agency ».

Reste à voir tout de même s’il sera dans l’effectif des Clippers à l’entame de la saison, surtout si Paul George bouge…

P.J. Tucker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 TOR 17 5 50.0 0.0 57.1 0.7 0.7 1.4 0.2 0.7 0.1 0.4 0.0 1.8 2012-13 PHX 79 24 47.3 31.4 74.4 1.7 2.8 4.4 1.4 1.8 0.8 0.9 0.2 6.4 2013-14 PHX 81 31 43.1 38.7 77.6 2.0 4.5 6.5 1.7 2.5 1.4 1.3 0.3 9.4 2014-15 PHX 78 31 43.8 34.5 72.7 1.5 5.0 6.4 1.6 2.3 1.4 1.2 0.3 9.1 2015-16 PHX 82 31 41.1 33.0 74.6 2.0 4.2 6.2 2.2 2.5 1.3 1.4 0.2 8.0 2016-17 * All Teams 81 28 41.3 35.7 77.4 1.4 4.4 5.8 1.2 2.4 1.4 0.8 0.2 6.7 2016-17 * PHX 57 29 41.5 33.8 79.2 1.7 4.4 6.0 1.3 2.5 1.5 0.9 0.3 7.0 2016-17 * TOR 24 25 40.6 40.0 68.8 1.0 4.4 5.4 1.1 2.2 1.3 0.6 0.2 5.8 2017-18 HOU 82 28 39.0 37.1 71.7 1.1 4.4 5.6 0.9 2.5 1.0 0.9 0.3 6.1 2018-19 HOU 82 34 39.6 37.7 69.5 1.5 4.4 5.8 1.2 3.1 1.6 0.8 0.5 7.3 2019-20 HOU 72 34 41.5 35.8 81.3 1.6 5.1 6.6 1.6 3.2 1.1 1.0 0.5 6.9 2020-21 * All Teams 52 26 37.3 33.6 75.0 1.0 2.9 3.9 1.2 2.4 0.8 0.8 0.4 3.7 2020-21 * HOU 32 30 36.6 31.4 78.3 1.0 3.6 4.6 1.4 2.8 0.9 1.0 0.6 4.4 2020-21 * MIL 20 20 39.1 39.4 60.0 0.9 1.9 2.8 0.8 1.7 0.5 0.4 0.1 2.6 2021-22 MIA 71 28 48.4 41.5 73.8 1.4 4.0 5.5 2.1 2.3 0.8 0.9 0.2 7.6 2022-23 PHL 75 26 42.7 39.3 82.6 1.3 2.7 3.9 0.8 2.4 0.5 0.6 0.2 3.6 2023-24 * All Teams 31 16 36.0 37.1 100.0 0.9 1.8 2.7 0.5 1.7 0.5 0.3 0.2 1.7 2023-24 * LAC 28 15 35.6 36.7 100.0 1.0 1.6 2.5 0.6 1.6 0.5 0.2 0.2 1.6 2023-24 * PHL 3 22 40.0 40.0 0.0 0.3 4.3 4.7 0.0 3.0 1.0 0.7 0.7 2.0 Total 883 28 42.5 36.6 75.0 1.5 3.9 5.4 1.4 2.4 1.1 0.9 0.3 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.