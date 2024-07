Comment les Clippers ont très vite digéré le départ de Paul George

Vingt-quatre heures après le début de la « free agency« , les Clippers ont leurs 15 joueurs sous contrat pour la saison prochaine ! Ce qui signifie qu’à moins de couper un joueur ou d’effectuer un échange, ils ont bouclé leur effectif, et ils ont plutôt bien manœuvré. Certes, ils ont perdu Paul George, parti aux Sixers, mais pour le remplacer, ou tout du moins pour combler le vide laissé par son départ, ils ont signé Derrick Jones Jr, Kevin Porter Jr. et Nicolas Batum sur les postes 2 et 3, voire 4. Le premier s’est révélé comme titulaire aux Mavericks, et il apportera de la défense et des qualités athlétiques dans l’effectif. Et il a 7 ans de moins que Paul George, tout en étant beaucoup moins fragile. A l’exception de la saison passée où il a disputé 74 des 82 matches, Paul George avait manqué entre 26 et 51 rencontres par saison !

Pour Nicolas Batum, inutile de le présenter, d’autant qu’il connait quasiment tous ses coéquipiers. Il sera encore précieux dans le collectif, quel que soit son rôle. Enfin, il y a le jeune Porter Jr. qui s’est refait une santé en Grèce. Avant de se faire éjecter des Rockets, puis couper par le Thunder, il avait prouvé qu’il était un super attaquant. Au salaire minimum, le risque est… minime pour les Clippers.

Sous les panneaux, le départ de Mason Plumlee aux Suns est compensé par l’arrivée de Mo Bamba, coéquipier de Nico Batum aux Sixers. Ce n’est pas le même profil mais l’ancien pivot du Magic va apporter du contre et de la taille, dans une raquette qui a beaucoup souffert la saison passée.

Embouteillage à l’arrière

Et puis, il y a Kris Dunn, un vrai meneur défenseur. Victime cette saison du coup de jeune assumé du Jazz, il a été relégué sur le banc mais cela reste une bonne pioche comme rotation à l’arrière, derrière James Harden, prolongé pour 70 millions de dollars, ou même à côté puisque Dunn est un candidat à une poste de titulaire. Il sera en concurrence avec Terance Mann, Norman Powell et Russell Westbrook. On peut d’ailleurs parler d’embouteillage sur le poste 1, et c’est Westbrook qui devrait faire ses valises. Du côté des Nuggets, on aimerait en faire le remplaçant de Reggie Jackson.

« Paul va nous manquer », concède Lawrence Frank, le président des Clippers. « En même temps, nous sommes enthousiasmés par les opportunités qui s’offrent à nous, y compris avec une plus grande souplesse dans le cadre de la nouvelle convention collective. Kawhi reste un All-NBA Player et nous pensons que Tyronn Lue est le meilleur entraîneur du championnat. Nous alignerons une équipe très compétitive cette saison et, à l’avenir, nous utiliserons nos avantages structurels pour attirer les meilleurs talents à l’Intuit Dome. »