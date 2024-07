Mo Bamba rejoint les Clippers

Et un nouveau chassé-croisé entre les Sixers et les Clippers. Après Paul George et Nicolas Batum, et un an après le transfert de James Harden, Mo Bamba passe d’une franchise à l’autre, de Philadelphie à Los Angeles. Le pivot s’est engagé pour un an en Californie selon Adrian Wojnarowski, et jouera le rôle de rotation d’Ivica Zubac après avoir été celle de Joel Embiid. Il vient suppléer Mason Plumlee, parti rejoindre les Suns, et retrouve Los Angeles, après un éphémère passage aux Lakers en 2022-2023.

Mo Bamba avait notamment profité de la blessure du Camerounais en deuxième partie de saison pour cumuler 17 titularisations, son deuxième plus gros total en six ans de carrière, signant notamment son seul double-double de la saison… face aux Clippers. L’ancien 6e choix de la Draft 2018 va apporter sa protection de cercle (1.3 contre par match en 17 minutes par match en carrière) ainsi que sa capacité à écarter le jeu (39.1% à 3-points en 2022/23), ce qui manquait chez les intérieurs de Tyronn Lue la saison passée avec un P.J. Tucker largement absent.

Reste que Mo Bamba n’a pas été responsabilisé par Nick Nurse en playoffs et devrait conserver un rôle relativement limité dans les grands rendez-vous.

Son contrat d’une seule saison laisse en tout cas aux Clippers de la marge de manœuvre à l’intérieur en 2025, puisque Ivica Zubac, PJ Tucker ou encore Kobe Brown (« team option ») ne seront à cette heure plus sous contrat.

Mohamed Bamba Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ORL 47 16 48.1 30.0 58.7 1.4 3.6 5.0 0.8 2.2 0.3 0.9 1.4 6.2 2019-20 ORL 62 14 46.2 34.6 67.4 1.6 3.3 4.9 0.7 1.9 0.4 0.7 1.4 5.4 2020-21 ORL 46 16 47.2 32.2 68.2 1.7 4.1 5.8 0.8 1.9 0.3 0.8 1.3 8.0 2021-22 ORL 71 26 48.0 38.1 78.1 2.1 6.0 8.1 1.2 2.6 0.5 1.1 1.7 10.7 2022-23 * All Teams 49 16 48.5 38.7 66.1 1.2 3.4 4.6 0.9 2.1 0.3 0.6 0.9 6.6 2022-23 * ORL 40 17 49.5 39.8 68.6 1.2 3.4 4.6 1.1 2.2 0.3 0.6 1.0 7.3 2022-23 * LAL 9 10 40.7 31.3 54.5 1.2 3.3 4.6 0.4 2.1 0.1 0.9 0.6 3.7 2023-24 PHL 57 13 49.0 39.1 68.0 1.4 2.8 4.2 0.7 1.8 0.4 0.7 1.1 4.4 Total 332 17 47.8 36.1 68.1 1.6 4.0 5.5 0.9 2.1 0.4 0.8 1.3 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.