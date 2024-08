Ivica Zubac prolonge aux Clippers jusqu’en 2028 !

Tyronn Lue a certes perdu Paul George, mais sa direction fait le maximum pour que l’équipe reste compétitive à court et moyen terme. Nouvel exemple avec l’annonce de la prolongation d’Ivica Zubac. Alors qu’il avait la possibilité de tester le marché la saison prochaine, le pivot croate a paraphé un nouveau contrat de 58,6 millions de dollars sur trois ans. Ce qui lui permet d’être lié aux Clippers jusqu’en 2028, et d’être assuré de toucher 70 millions de dollars.

En NBA depuis huit ans, et aux Clippers depuis cinq saisons et demie, Zubac reste sur sa meilleure saison en carrière en attaque avec 11.7 points et 9.2 rebonds de moyenne. Avec ses 64.9% aux tirs, il a terminé la saison à la 3e place des joueurs les plus adroits, et en playoffs, il avait encore élevé son niveau de jeu pour tourner à 16.2 points de moyenne dans la série face aux Mavericks.

Un véritable intimidateur

Autre point fort, la défense du cercle. Selon ESPN, Zubac a maintenu ses adversaires sous les 50% aux tirs près du cercle, et il est le leader de la ligue dans cette stat avancée.

Orphelin de Paul George, les Clippers ont prolongé James Harden, et recruté Derrick Jones Jr (Mavs), Kevin Porter Jr. (Grèce), Nicolas Batum (Sixers), Kris Dunn (Jazz) et Mo Bamba (Sixers) !

Ivica Zubac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 38 16 52.9 0.0 65.3 1.1 3.1 4.2 0.8 1.7 0.4 0.8 0.9 7.5 2017-18 LAL 43 10 50.0 0.0 76.5 1.1 1.8 2.9 0.6 1.1 0.2 0.6 0.4 3.7 2018-19 * All Teams 59 18 55.9 0.0 80.2 2.0 4.2 6.1 1.1 2.3 0.2 1.2 0.9 8.9 2018-19 * LAL 33 16 58.0 0.0 86.4 1.6 3.3 4.9 0.8 2.2 0.1 1.0 0.8 8.5 2018-19 * LAC 26 20 53.8 0.0 73.3 2.4 5.4 7.7 1.5 2.5 0.4 1.4 0.9 9.4 2019-20 LAC 72 18 61.1 0.0 74.7 2.8 4.8 7.6 1.1 2.3 0.2 0.9 0.9 8.3 2020-21 LAC 72 22 65.2 25.0 78.9 2.6 4.6 7.2 1.3 2.6 0.3 1.1 0.9 9.0 2021-22 LAC 76 24 62.6 0.0 72.7 2.9 5.6 8.5 1.6 2.7 0.5 1.5 1.0 10.3 2022-23 LAC 76 29 63.4 0.0 69.7 3.1 6.8 10.0 1.0 2.9 0.4 1.5 1.3 10.8 2023-24 LAC 68 26 64.9 0.0 72.3 2.9 6.3 9.2 1.4 2.7 0.3 1.2 1.2 11.7 Total 504 21 61.2 8.3 73.9 2.5 5.0 7.4 1.2 2.4 0.3 1.2 1.0 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.