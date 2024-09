Terance Mann en reprend pour trois ans chez les Clippers

Vaillant soldat de Tyronn Lue depuis maintenant cinq ans, Terance Mann n’est pas près de quitter les Clippers, puisque l’on apprend par The Athletic qu’il a accepté de re-signer pour 47 millions de dollars sur trois ans en Californie. Les trois années sont intégralement garanties, précise ensuite ESPN, et c’est une belle récompense pour ce joueur qui, rappelons-le, n’avait été drafté qu’au second tour en 2019.

À l’origine, l’ailier angeleno aurait dû être libre de tout contrat dans un an, mais ce nouveau bail le lie maintenant à la franchise de Los Angeles jusqu’à l’été 2028. À bientôt 28 ans, le voilà donc libéré d’un poids sur le plan contractuel et il est donc fin prêt à aider l’équipe dans sa quête de titre en 2024/25.

Devenu titulaire à plein temps chez les Clippers la saison dernière (8.8 points, 3.4 rebonds, 1.6 passe), Terance Mann devrait voir son rôle grandir avec les départs de Paul George à Philadelphie et de Russell Westbrook aux Nuggets. D’autant que, même si James Harden est lui resté en Californie, l’incertitude règne toujours autant concernant l’état de santé de Kawhi Leonard…

Terance Mann Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 LAC 41 9 46.8 35.0 66.7 0.2 1.1 1.3 1.3 1.1 0.3 0.4 0.1 2.4 2020-21 LAC 67 19 50.9 41.8 83.0 0.8 2.8 3.6 1.6 1.9 0.4 0.6 0.2 7.0 2021-22 LAC 81 29 48.4 36.5 78.0 1.3 4.0 5.3 2.6 2.2 0.7 1.0 0.3 10.8 2022-23 LAC 81 23 51.9 38.9 78.0 1.0 2.5 3.4 2.3 1.8 0.5 1.0 0.3 8.8 2023-24 LAC 75 25 51.5 34.8 83.2 1.2 2.2 3.4 1.6 1.9 0.6 0.6 0.2 8.8 Total 345 22 50.3 37.3 79.3 1.0 2.7 3.6 1.9 1.9 0.5 0.8 0.2 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.