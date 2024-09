Kawhi Leonard ne peut toujours pas s’entraîner !

Les Clippers étaient très en colère contre la Fédération américaine qui avait renvoyé Kawhi Leonard du camp de Team USA, mais la réalité, c’est que leur ailier souffre toujours du genou droit. Selon The Athletic, le double MVP des Finals aurait subi cet été une énième « procédure » sur son articulation. Le terme est flou, mais il ne pourra pas s’entraîner normalement avec ses coéquipiers.

« En gros, le timing dépendra de la manière de répondre de son genou pour chaque phase. Personne n’a une boule de cristal » a répondu Lawrence Frank, le président des Clippers, à propos d’un retour à la normale. « C’est malheureux, mais nous allons dans la bonne direction. »

Selon ESPN, qui n’évoque par une opération, Kawhi Leonard a reçu une « variété de traitements » pour contrôler l’inflammation de son genou, et selon Frank, son articulation a déjà dégonflé de manière « significative ».

Pour sa part, Tyronn Lue a prévenu qu’il n’avait pas l’intention d’intégrer Kawhi Leonard dans les séances d’entraînement, et qu’il s’en tenait au verdict des médecins.

« Nous allons nous concentrer sur le renforcement et la charge de travail », poursuit Lawrence Frank, qui est resté évasif sur une éventuelle opération subie pendant l’été. « Je pense que nous avons tiré quelques leçons. Si vous y réfléchissez, il voulait absolument revenir et jouer dans la série de Dallas, et au bout d’un match et demi, l’inflammation est devenue ingérable, donc nous ne voulons pas nous mettre dans cette situation. »

Un refrain déjà entendu de nombreuses fois du côté des Clippers…

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.