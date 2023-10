Terance Mann, le cinquième titulaire chez les Clippers

Le coach des Clippers Tyronn Lue avait plusieurs choix pour articuler son cinq majeur et ses rotations autour de Russell Westbrook, Paul George, Kawhi Leonard et Ivica Zubac. Et il a choisi de faire confiance Terance Mann, plutôt qu’à Robert Covington ou Nicolas Batum.

Une façon pour le stratège californien de responsabiliser le joueur de 27 ans et de lui réaffirmer son attachement, alors que son nom est très souvent évoqué dans les négociations autour de James Harden. Pour Tyronn Lue, c’est aussi une garantie en terme de polyvalence, particulièrement en défense, avec cette capacité à tenir du poste 1 au 4.

« On peut le faire démarrer meneur, sur Stephen Curry, Damian Lillard et des gars comme ça. Ensuite, on peut aussi le faire jouer sur des joueurs plus grands si c’est nécessaire. C’est juste cette polyvalence, de pouvoir défendre sur un meneur aussi bien qu’un 2, un 3 ou un 4. C’est ce qui fait le plus sens à présent », a-t-il déclaré.

Faciliter la vie des stars

Si les Clippers semblent déterminés à écarter Terance Mann de toute éventuelle négociation, le joueur sait en tout cas qu’il peut compter sur le soutien de son coach, qui croit en lui et ne veut pas le voir partir.

« Nous aimons T-Mann », a ainsi ajouté Tyronn Lue. « Donc c’est plutôt une bonne position pour lui. C’est différent quand c’est une équipe qui ne te veut pas et que tu peux finir hors de la ligue. Mais nous aimons T-Mann, et il va rester ici. Donc on ne s’en inquiète pas. On reste loin des spéculations et autres, et je peux vous dire que c’est une bonne chose d’être désiré comme ça ».

Nicolas Batum, qui a également occupé ce rôle auparavant et connaît ses spécificités, sera là pour l’accompagner à assumer ce nouveau statut. Pour le Français, Terance Mann devrait facilement faire l’affaire.

« Ça sera ce rôle, il va falloir qu’il s’assure que ces gars (Paul George et Kawhi Leonard) vivent la belle vie », a notamment glissé le Français. « Ce sera facile pour lui parce que c’est facile de jouer ce rôle. Tu as trois gars (avec Russell Westbrook) qui finiront au Hall of Fame après leur carrière, et Ivica Zubac est un bon gars avec qui jouer. Pour ce qui est du basket, c’est facile quand tu joues avec ces gars ».

Terance Mann Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 LAC 41 9 46.8 35.0 66.7 0.2 1.1 1.3 1.3 1.1 0.3 0.4 0.1 2.4 2020-21 LAC 67 19 50.9 41.8 83.0 0.8 2.8 3.6 1.6 1.9 0.4 0.6 0.2 7.0 2021-22 LAC 81 29 48.4 36.5 78.0 1.3 4.0 5.3 2.6 2.2 0.7 1.0 0.3 10.8 2022-23 LAC 81 23 51.9 38.9 78.0 1.0 2.5 3.4 2.3 1.8 0.5 1.0 0.3 8.8 Total 270 22 50.0 38.3 78.4 0.9 2.8 3.7 2.0 1.9 0.5 0.8 0.2 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.