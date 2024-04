Robert Covington, l’ailier fort titulaire des Clippers ?

Marcus Morris n’étant plus vraiment dans les plans des Clippers, et Nicolas Batum étant plus à l’aise en sortie de banc, Tyronn Lue doit trouver son cinquième titulaire avec le début de la saison régulière.

Qui accompagnera Russell Westbrook, Paul George, Kawhi Leonard et Ivica Zubac dans le cinq de Los Angeles ?

La bataille devrait se jouer avec Terance Mann et Robert Covington, le premier ayant l’avantage de pouvoir mettre du rythme au jeu californien, alors que le second a pour lui la taille et son activité défensive, Tyronn Lue ayant mis l’accent sur la nécessité de voler davantage de ballons aux attaquants adverses.

Dans ces conditions, on peut penser que c’est Robert Covington qui tient la corde, son dernier match de présaison à 11 points, 4 contres et 2 interceptions en 22 minutes face au Jazz ayant offert un aperçu de ce qu’il pouvait offrir aux côtés de Russell Westbrook, Paul George et Kawhi Leonard.

Tyronn Lue a d’ailleurs confirmé qu’il aurait dû faire davantage jouer Ro-Co la saison dernière.

« Son envergure, ses contres, ses déviations, ses coupes sont importantes offensivement, et il prend aussi des rebonds » expliquait le coach à l’issue du dernier match. « Rien que son activité, comme je l’ai dit, fait de nous une équipe défensive différente. Et vous ajoutez Kawhi et PG à ce mélange, Russ et aussi Zu qui gère tout ça, et c’est assez difficile à gérer pour l’équipe adverse. »

Le trio Paul George – Kawhi Leonard – Robert Covington a ainsi de quoi perturber les attaques adverses, même si Tyronn Lue assure qu’il est encore en phase d’expérimentation.

« Vous l’avez vu ce soir, avec les déviations, les contres, les rebonds… Nous devons continuer à chercher les bons groupes, les gars qui travaillent bien ensemble et qui vont bien jouer ensemble, et voir ce que ça donne. »

Robert Covington Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 HOU 7 5 42.9 36.4 0.0 0.3 0.4 0.7 0.0 0.4 0.3 0.1 0.0 2.3 2014-15 PHL 70 28 39.6 37.4 82.0 0.9 3.6 4.5 1.5 2.7 1.4 1.8 0.4 13.5 2015-16 PHL 67 28 38.5 35.3 79.1 1.0 5.3 6.3 1.5 3.5 1.6 2.1 0.6 12.8 2016-17 PHL 67 32 39.9 33.3 82.2 1.4 5.1 6.5 1.5 3.0 1.9 2.0 1.0 12.9 2017-18 PHL 80 32 41.3 36.9 85.3 0.7 4.7 5.4 2.0 3.0 1.7 1.6 0.9 12.6 2018-19 * All Teams 35 34 43.1 37.8 76.4 0.8 4.7 5.5 1.3 3.6 2.1 1.3 1.3 13.3 2018-19 * MIN 22 35 43.3 37.2 77.3 1.0 4.8 5.7 1.5 3.7 2.3 1.1 1.1 14.5 2018-19 * PHL 13 34 42.7 39.0 73.9 0.5 4.6 5.2 1.1 3.5 1.9 1.7 1.8 11.3 2019-20 * All Teams 70 31 42.2 33.5 79.8 0.9 5.7 6.6 1.3 3.1 1.6 1.5 1.3 12.4 2019-20 * MIN 48 29 43.5 34.6 79.8 0.8 5.2 6.0 1.2 3.1 1.7 1.5 0.9 12.8 2019-20 * HOU 22 33 39.2 31.5 80.0 1.2 6.8 8.0 1.5 3.3 1.6 1.4 2.2 11.6 2020-21 POR 70 32 40.1 37.9 80.6 0.9 5.8 6.7 1.7 2.8 1.4 0.9 1.2 8.5 2021-22 * All Teams 71 27 42.0 37.8 84.1 0.8 4.7 5.5 1.3 2.7 1.5 1.1 1.3 8.5 2021-22 * POR 48 30 38.1 34.3 83.3 0.9 4.9 5.7 1.4 2.8 1.5 1.2 1.3 7.6 2021-22 * LAC 23 22 50.0 45.0 84.8 0.8 4.3 5.1 1.0 2.5 1.3 0.7 1.2 10.4 2022-23 LAC 48 16 44.5 39.7 75.0 0.7 2.8 3.5 1.2 1.8 0.8 0.7 0.7 6.0 2023-24 * All Teams 29 17 43.9 33.9 84.6 1.1 2.3 3.3 0.8 1.9 1.3 0.4 0.6 4.4 2023-24 * PHL 26 16 44.9 35.4 87.5 1.1 2.3 3.4 0.7 1.9 1.3 0.4 0.6 4.5 2023-24 * LAC 3 23 33.3 25.0 50.0 0.7 2.0 2.7 2.3 2.3 2.0 0.0 0.7 3.0 Total 614 28 40.9 36.2 81.1 0.9 4.6 5.5 1.4 2.8 1.5 1.4 0.9 10.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.