Kawhi Leonard assure qu’il se sent beaucoup mieux…

Les années se suivent et se ressemblent pour Kawhi Leonard qui semble loin d’être à 100% avant l’ouverture de la saison 2024/25. Récemment, on apprenait ainsi qu’il ne pouvait toujours pas s’entraîner à cause de son genou droit et qu’il n’allait donc pas pouvoir travailler normalement avec les Clippers.

C’est le même genou qui l’avait gêné en 2023/24 et qui l’avait poussé à rater les Jeux olympiques, mais c’est surtout le même qui l’avait empêché de jouer en 2021/22. Preuve que le double MVP des Finals est incapable d’être tranquille physiquement, même s’il a tenu à se montrer rassurant lors du Media Day de Los Angeles.

« Je suis content de me sentir bien et de me sentir beaucoup mieux qu’avant » a-t-il ainsi déclaré, visant la date du 23 octobre pour son retour éventuel.

Un problème qui le suivra… jusqu’à sa retraite ?

Sauf que l’inflammation dont souffre Kawhi Leonard remonte à de (trop) nombreux mois et, à ce rythme, on se demande juste s’il pourra en être débarrassé un jour…

« Ça pourrait [me poser problème pour le reste de ma carrière], mais on pense savoir comment on en est arrivés là et il y a des choses que l’on pourrait faire pour que je continue de jouer tout au long de la saison » a-t-il en tout cas reconnu, dans les travées du tout nouvel Intuit Dome, justement inauguré le 23 octobre pour la réception des Suns.

Orphelins de Paul George et dans le flou concernant Kawhi Leonard, les Clippers s’en remettront principalement à James Harden pour ouvrir ce nouvel exercice. En espérant que leur ailier All-Star mette (enfin) derrière lui ses pépins physiques, au sortir d’une saison qu’il juge cependant « bonne » sur l’aspect physique…

« Nous prenons les choses au jour le jour » a ajouté celui qui a disputé 68 matchs en 2023/24. Autrement dit plus grand nombre de rencontres depuis l’exercice… 2016/17. « Tout s’est bien déroulé depuis un mois, mais nous sommes très prudents par rapport à mes antécédents, où je n’ai pas pu terminer certains playoffs, donc nous allons nous assurer que je reste en bonne santé pour ces moments-là. »

« Je pense que Kawhi doit prendre son temps » a quant à lui estimé James Harden. « Nous aurons besoin de lui plus tard dans la saison et en bonne santé. Je pense qu’il peut prendre son temps avant de retrouver l’équipe. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.