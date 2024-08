Comment gagner sans Paul George ? Le défi de Tyronn Lue

Cet été, face aux craintes financières des Clippers, Paul George a pris la décision de quitter Los Angeles pour rejoindre Joel Embiid et les Sixers. Pour Tyronn Lue, c’est donc une perte importante, qui change clairement le visage de son équipe.

Au point de perdre une grande partie de ses ambitions, régulièrement tournées vers les sommets depuis 2019 et l’arrivée de « PG13 » en Californie en compagnie de Kawhi Leonard ?

« Quand on perd un gars de la stature de Paul George, les gens pensent immédiatement que les Clippers ne peuvent pas gagner ou qu’ils ne seront pas compétitifs », sait le coach de Los Angeles. « Mais cela renforce encore davantage le challenge. D’accord, les gens nous oublient et pensent qu’on ne sera plus bon. Cela me donne une dose de motivation en plus : je suis impatient de prouver que tout ce monde avait tort. »

Pas un échec, mais ça n’a pas marché…

Comment faire pour remplacer un All-Star qui a affiché 23 points de moyenne à presque 40% de réussite à 3-pts en 263 matches avec les Clippers ? « Quand on perd un élément important comme Paul George, il faut le faire collectivement », avait précisé Tyronn Lue en juillet. Ainsi, Los Angeles a signé Derrick Jones Jr., Nicolas Batum, Kris Dunn et Kevin Porter Jr.

Sans oublier Kawhi Leonard, qui a les clés de cette équipe. En bonne santé, il fait des Clippers mécaniquement un candidat au titre. Mais le sera-t-il ? Il a été touché et absent pendant les playoffs et a même déclaré forfait pour les Jeux olympiques… « Je lui parle tout le temps. Il se sent bien et sera prêt pour le training camp », rassure le coach.

Quel bilan tirer de ces cinq saisons avec le duo George – Kawhi ? Une finale de conférence en 2021 et beaucoup de regrets. Pas vraiment une réussite, non ? « Je ne vois pas ça comme un échec. On n’a jamais mis notre meilleure équipe sur le terrain en playoffs », répond Tyronn Lue.