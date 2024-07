En quête de titre, Derrick Jones Jr. apporte sa défense aux Clippers

Avec Klay Thompson dans leur viseur, les Mavericks avaient préféré laisser partir Derrick Jones Jr, leur ailier titulaire lors de la dernière campagne de playoffs. Peut-être ont-ils jugé que son manque d’adresse extérieure (25% à 3-points) était un trop gros frein pour la conquête du titre…

Quoi qu’il en soit, Derrick Jones Jr. n’a pas tout perdu dans cette affaire. Auteur de sa meilleure saison en carrière, l’ancien vainqueur du Slam Dunk Contest apporte ses talents aux Clippers, où il s’est engagé pour un contrat de 30 millions de dollars sur trois ans. Objectif : combler, en partie, le départ de Paul George à Philadelphie.

« J’ai parlé aux propriétaires des Clippers, aux dirigeants et aux entraîneurs », rapporte Derrick Jones Jr. « La voie qu’ils étaient prêts à emprunter allait dans mon sens et je vais arriver là-bas pour remplir ce rôle de 3-4, avec de l’agressivité en attaque et rester qui je suis en défense. Je vais donc là-bas pour essayer de ramener un titre. »

Une défense au service d’un nouveau collectif

Que ce soit avec le Heat, les Mavericks ou prochainement avec les Clippers, Derrick Jones Jr. sait ce qu’il doit faire pour rester sur le terrain. C’est comme ça qu’il a décroché ce contrat, à 10 millions de dollars annuels.

« J’ai toujours été comme ça depuis que je suis gamin », se souvient-il ainsi. « J’ai toujours joué contre des gars plus âgés que moi, et pour jouer contre des joueurs plus âgés, il faut être capable de faire quelque chose de bien. J’étais un bon défenseur et j’étais athlétique quand j’étais jeune, et je suis toujours resté fidèle à cela. Je suis arrivé en NBA et j’ai trouvé ma niche. »

Comme aux Mavericks, Derrick Jones Jr. jouera aux côtés d’un duo de stars. Après avoir soulagé Luka Doncic et Kyrie Irving, il sera le porteur d’eau de James Harden et Kawhi Leonard.

« Ce sont deux futurs Hall of Famer », conclut-il. « Ils font partie de l’élite en attaque. James est devenu un meilleur défenseur et Kawhi a toujours été reconnu pour sa défense. Je vais pouvoir lui piquer quelques trucs, et chaque fois que je serai à leurs côtés, je répondrai présent. »