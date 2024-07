Le « Halo », l’incroyable écran géant de la nouvelle salle des Clippers

Steve Ballmer, le propriétaire de la franchise, l’a dit et répété : la nouvelle salle des Clippers, l’Intuit Dome, doit devenir la référence en NBA, en proposant une expérience unique pour les fans. On sait qu’un « kop » de supporters se trouvera derrière un des deux paniers, mais ce fameux « mur » ne sera pas le seul élément marquant.

Le second, c’est l’écran géant en 4K : le « Halo ». Il va entourer toute la salle et les dimensions sont gigantesques : 3 500 m2, l’équivalent de 3 592 télévisions de 152 cm ! S’il était déployé, cet écran serait trois fois plus grand que le mythique panneau « Hollywood » sur les hauteurs de Los Angeles…

« Lorsque l’on demande aux fans ce qui caractérisera l’Intuit Dome, il y a tellement de réponses : le mur, le confort des sièges… Mais quand je pense à ce à quoi les fans penseront quand ils rentreront chez eux, il se pourrait bien que ce soit la taille, la forme et la capacité de cet écran », estime Gillian Zucker, la présidente de la franchise.

Un soutien de plus pour les joueurs

La construction du toit de la nouvelle salle des Clippers a été particulièrement pensée pour permettre une telle installation. « C’est dingue. Je ne pensais pas que ce serait aussi énorme. C’est fou », a commenté Terance Mann.

Avec un tel écran, les fans pourront apprécier les ralentis mais aussi des statistiques très détaillées. Le « Halo » va même servir à lancer des maillots, pour permettre aux fans les plus éloignés du parquet de repartir avec, les canons utilisés par les franchises NBA ne tirant pas assez haut au goût de Steve Ballmer, qui trouvait ça « injuste ».

De plus, il sera d’abord utilisé par les artistes, dès août, puisque des concerts sont programmés avant le début de saison régulière et l’arrivée de Kawhi Leonard et sa bande.

« Je pense que notre équipe se met de la pression elle-même », répond Steve Ballmer quand on lui demande si un tel outil ne va pas rajouter de la pression aux Clippers. « Nos joueurs sont toujours à fond. Je me suis demandé si les fans pouvaient faire un petit effort supplémentaire pour aider notre équipe. L’idée n’est pas de mettre la pression, l’idée c’est d’apporter un soutien. »