Les Clippers estiment que Kevin Porter Jr. mérite une seconde chance

C’est un recrutement qui fait débat. Cet été, les Clippers ont en effet décidé d’offrir un contrat à Kevin Porter Jr., et vu son passif extra-sportif, ce choix a suscité des questions. Mis en examen pour des violences sur son ancienne petite amie, l’ancien joueuse Kysre Gondrezick, Kevin Porter Jr. avait négocié sa peine devant un tribunal de Manhattan. À la place de la prison, il devait suivre un programme d’un an avant de pouvoir reprendre le chemin de la NBA, et l’ancien arrière des Rockets s’était relancé dans le championnat grec.

Président des Clippers, Lawrence Frank révèle que la direction a beaucoup étudié la piste Kevin Porter Jr.

« Nous l’avons fait sur la base des recommandations (d’un spécialiste indépendant), et comme nous l’avons appris après coup, d’autres équipes lui ont proposé un contrat après avoir effectué le même genre d’évaluation. Nous avons pensé qu’il méritait cette opportunité » affirme ainsi Lawrence Frank à The Athletic.

Relancé, et en attendant une éventuelle suspension de la NBA, Kevin Porter Jr. continuera d’être accompagné et de suivre un programme avec la franchise de Los Angeles.

« Il suit déjà un plan de développement personnel pendant l’intersaison, puis sur la base des recommandations de nos spécialistes, il aura un autre plan à suivre » précise le président de la franchise. « Cela étant dit… nous avons pensé qu’un changement positif est possible, et c’est une opportunité pour lui. »

Une deuxième chance

Après avoir relancé Joshua Primo, viré par les Spurs pour exhibitionnisme, les Clippers se font donc spécialistes des « secondes chances » pour des jeunes joueurs aux comportements extra-sportifs problématiques.

« En aucun cas, nous ne minimisons ou ne tolérons les violences conjugales », insiste Lawrence Frank. « Et nous prenons ces accusations très au sérieux. Nous allons nous appuyer sur des personnes expertes dans le domaine pour nous conseiller, que ce soit pour Kevin ou n’importe qui d’autre, qui mérite une deuxième chance. »

Évidemment, la franchise sait que le comportement de Kevin Porter Jr. serait désormais particulièrement scruté.

« Nous examinerons simplement chaque cas et chaque individu au cas par cas. Mais nous sommes très conscients et respectueux des questions que soulèvent ces accusations, » conclut le patron sportif du club. « Comme je l’ai dit, c’est pour cette raison que nous nous investissons beaucoup pour garantir qu’il existe un plan de développement personnel avec un grand sens des responsabilités. »