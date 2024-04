Suspendu par la NBA, Joshua Primo va rebondir aux Clippers

Du nouveau dans le dossier Joshua Primo, puisqu’un communiqué de la NBA indique qu’il a été suspendu pour quatre matchs (sans salaire) pour « conduite préjudiciable à la ligue ». Une sanction qui fait suite à l’enquête ouverte par la NBA il y a plusieurs mois maintenant.

En octobre 2022, on se souvient que le joueur de 20 ans avait été étonnamment libéré par les Spurs « dans l’intérêt de chaque camp », alors qu’il était pourtant sous contrat. L’intéressé avait directement évoqué des problèmes mentaux, avant que l’on apprenne finalement que plusieurs femmes l’accusaient d’exhibitionnisme (dont une ancienne employée de la franchise texane).

Sans surprise, Joshua Primo n’avait pas été récupéré par une autre équipe ensuite et, depuis, San Antonio se retrouve donc à lui verser le salaire qui lui était normalement garanti jusqu’à l’été 2024 (soit 8.4 millions de dollars). Comme il est free agent non protégé, il est libre de s’engager où il le souhaite, et ESPN annonce qu’il va s’engager aux Clippers via un « two-way contract ».

Depuis qu’il a été libéré par San Antonio, Joshua Primo consulte ainsi un psychologue et les Clippers se disent confiants à l’idée de tenter de le relancer, après avoir consulté des spécialistes ayant évalué l’intéressé.

Joshua Primo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAN 50 19 37.4 30.7 74.6 0.6 1.6 2.3 1.6 1.6 0.4 1.1 0.5 5.8 2022-23 SAN 4 23 34.6 25.0 77.8 0.5 2.8 3.3 4.5 2.0 0.3 2.8 0.5 7.0 2023-24 LAC 2 5 33.3 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.0 0.5 1.0 Total 56 19 37.1 30.0 75.0 0.6 1.6 2.3 1.8 1.6 0.4 1.3 0.5 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.