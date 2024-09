30 jours/30 équipes : Atlanta Hawks

Deux ans et puis s’en va, le projet de la traction arrière Trae Young – Dejounte Murray n’a pas duré longtemps chez les Hawks. Il faut bien dire que l’association, dont la complémentarité posait question dès son assemblage, n’aura jamais réussi à faire passer un cap à l’équipe d’Atlanta. Pire, le bilan n’a cessé de piquer du nez, de 43 victoires en 2022 à 41 en 2023 puis une saison en négatif à 36 succès la saison dernière pour une élimination dès le « play-in ». Face à ce constat implacable, les dirigeants n’ont eu d’autre choix que de se rendre à l’évidence. Dejounte Murray envoyé à New Orleans, les Hawks entament une transition encore assez floue.

Seule certitude, plus que jamais, l’équipe est bien celle de Trae Young, seule star désormais à bord. Le meneur All-Star va pouvoir se goinfrer de ballons tant pour scorer que pour créer. Autour de lui, la groupe est à un tournant, entre des jeunes renforts et certains cadres déjà présents lors de l’épopée en finale de conférence en 2021. Pour Clint Capela, l’aventure semble se rapprocher de la fin car si le pivot suisse devrait être titulaire à la reprise, son départ est plus que jamais d’actualité alors que son contrat prend fin au terme de cette saison. Bogdan Bogdanovic devrait, lui, faire office une fois de plus de deuxième créateur.

Quant à De’Andre Hunter, il pourrait être une des « victimes » de la nouvelle vague d’Atlanta, au fil de la progression de Zaccharie Risacher. Le Français est attendu avec son statut de numéro un de la dernière draft et arrive dans un contexte particulier pour un « first pick », dans une équipe davantage en rénovation qu’en reconstruction. Cette nouvelle ère pourrait permettre à Jalen Johnson de s’imposer encore davantage, lui qui a été la très belle surprise des derniers mois avec une progression statistique spectaculaire après deux années à prendre son mal en patience.

Derrière ce 5, les anciens Pelicans Dyson Daniels, Larry Nance Jr ou Cody Zeller se disputeront des minutes, même si seul le meneur semble vraiment faire partie du projet à moyen terme des Hawks… s’il est clairement établi.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Dominick Barlow (two-way), Dyson Daniels, Larry Nance Jr, Zaccharie Risacher, David Roddy, Keaton Wallace (two-way), Cody Zeller

Départs : Saddiq Bay, Bruno Fernando, Trent Forrest, AJ Griffin, EJ Liddell, Wesley Mathews, Dejounte Murray, Dylan Windler

LE JOUEUR À SUIVRE : ZACCHARIE RISACHER

Ce n’est pas tomber dans le chauvinisme que de mettre en avant Zaccharie Risacher, à bien des égards. Tout numéro un de Draft, même si la cuvée 2024 n’est pas aussi emballante que les précédentes, est forcément suivi avec grande attention. Mais alors que Victor Wembanyama, Paolo Banchero ou Cade Cunningham sont arrivés en NBA avec des garanties d’avoir le ballon dans les mains, le tricolore débarque à Atlanta comme un joueur de complément, au moins dans un premier temps.

Auteur d’une très belle fin de saison avec Bourg, le joueur de 19 ans n’a pas le profil du « go-to-guy » mais plutôt d’un ailier complet, bon shooteur, solide défenseur, sans point fort clairement identifié, ni faiblesse rédhibitoire à ce niveau. Reste que « Zach » est un produit loin d’être fini, et avec lequel il faudra se montrer un peu patient, même s’il semble apprendre vite.

Zaccharie Risacher tombe au moins dans une équipe avec un créateur de premier plan pour le servir en bons ballons avec Trae Young. « Il n’aura pas besoin de faire grand-chose, juste rentrer ses tirs ouverts et faire des stops défensifs » disait le meneur dans le podcast de Paul George. Réducteur sans doute, mais assez réaliste comme objectifs lors de sa première saison.

Moyenne d’âge : 24,5 ans

Masse salariale : 173,3 millions de dollars (19e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

À la croisée des chemins, les Hawks pourraient réussir leur saison peu importe de quel côté tombe la pièce, pour peu qu’elle ne reste pas à tanguer sur la tranche. Un retour rapide en playoffs est évidemment envisagé à Atlanta, qui dispose de sa star avec Trae Young, d’un coach d’expérience avec Quin Snyder et de jeunes joueurs intéressants (Risacher, Johnson, Okongwu, Daniels). Un retour à une hiérarchie plus claire, avec Young comme priorité absolue pourrait libérer un peu plus le jeu offensif des Hawks, comme Quin Snyder avait su l’imposer à Utah autour de Donovan Mitchell et des joueurs de devoir. Surtout qu’avec Jalen Johnson et Bogdan Bogdanovic, voire Zaccharie Risacher, les ingrédients sont là pour conserver une attaque prolifique.

Si jamais celle-ci ne trouve pas sa vitesse de croisière, utiliser cette saison pour y voir plus clair ne serait pas non plus complètement incongru. Clint Capela et Larry Nance Jr, éventuellement Bogdan Bogdanovic, font figure de solides clients pour un échange et récupérer des joueurs à potentiel ou des tours de Draft. Quitte à ne pas être compétitif, autant en profiter pour donner du temps à Zaccharie Risacher (19 ans), Dyson Daniels (21 ans), Jalen Johnson (23 ans en décembre) ou Onyeka Okongwu (24 ans en décembre) afin de se développer. Restera alors à espérer un exercice manqué des Lakers, dont ils ont récupéré le premier tour 2025 sans la moindre protection via New Orleans cet été.

LE PIRE SCÉNARIO

Attention toutefois à ne pas « trop bien balancer » cette saison si elle virait à une nouvelle déception. Les Hawks ne disposent pas de leur propre premier tour lors de la prochaine Draft, qui filera directement à San Antonio, rendant un peu plus frustrant encore le trade autour de Dejounte Murray. Il faudra pour cela escompter que Trae Young et Jalen Johnson restent en forme, après avoir manqué 54 matchs à eux deux la saison passée. Sans quoi la faible profondeur de talent se fera assez criante à la State Farm Arena, malgré la bonne volonté de courir et agresser l’adversaire en transition.

Les ajustements défensifs d’Atlanta seront aussi déterminants après le départ de Dejounte Murray. Même avec le néo-Pelican, les Hawks figuraient déjà parmi les arrières-gardes les plus permissives de la ligue avec plus de 120 points encaissés par match. La longueur de Dyson Daniels et Zaccharie Risacher ne fera pas de mal pour y remédier mais les deux hommes sont encore inexpérimentés et pas les plus épais physiquement. Gare aux opérations portes ouvertes soir après soir sous peine de s’enfoncer dangereusement dans le ventre mou, et d’attiser un peu plus les rumeurs autour de l’avenir de Trae Young.

CONFÉRENCE OUEST 15 – Blazers 14 – Jazz 13 – … 12 – … 11 – … 10 – … 9 – … 8 – … 7 – … 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …