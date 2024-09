Larry Nance Jr. impatient de travailler avec Quin Snyder

Dejounte Murray envoyé à New Orleans cet été, Larry Nance Jr., lui, a fait le chemin inverse en arrivant à Atlanta. Il va ainsi porter son cinquième maillot après ceux des Lakers, Cavaliers, Blazers et Pelicans.

À bientôt 32 ans, et après neuf saisons en NBA, c’est un des joueurs les plus expérimentés de cette jeune équipe d’Atlanta, avec Bogdan Bogdanovic. L’ailier-fort doit par conséquent s’imposer comme un mentor. « Larry et moi, on discute beaucoup », explique déjà son nouveau coéquipier Onyeka Okongwu.

De son côté, le finaliste 2018 avec Cleveland n’a qu’une envie : travailler avec Quin Snyder, le coach des Hawks.

« Je suis très impatient. Quin, c’est quelqu’un de très intelligent. J’étais un énorme fan de lui quand il était à Utah et aussi depuis qu’il est à Atlanta », confie Larry Nance Jr. « Je suis impatient de désormais jouer pour lui et on va bien s’entendre. »

Une très jeune équipe

Pourquoi ? « Je me considère comme un joueur avec une grosse intelligence de jeu et lui aussi en possède une très importante », répond-il. « L’effectif est enthousiasmant. Il est très jeune, c’est clair. C’est une équipe qui va chercher à faire du bruit à l’avenir. »

Avant de retrouver les parquets avec sa nouvelle équipe, l’ancien des Lakers s’est illustré le week-end dernier, à la State Farm Arena et avec Dyson Daniels et David Roddy, en distribuant des repas dans le cadre du « Million Meal Pack » des Hawks, organisé chaque année.

« Il n’y a pas de meilleure manière de se présenter à une communauté qu’en faisant du bénévolat », assure-t-il. « Cet événement est énorme. Un million de repas pour les gens d’Atlanta, c’est massif. Je suis heureux de faire partie de ça, que ce soit ma première action avec la communauté. Il y en aura beaucoup d’autres et c’est une bonne introduction. »

Larry Nance, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 63 20 52.7 10.0 68.1 1.6 3.4 5.0 0.7 2.0 0.9 0.7 0.4 5.5 2016-17 LAL 63 23 52.6 27.8 73.8 1.9 4.0 5.9 1.5 2.4 1.3 0.9 0.6 7.1 2017-18 * All Teams 66 22 58.1 16.7 66.4 2.4 4.4 6.9 1.2 2.6 1.3 0.8 0.6 8.7 2017-18 * LAL 42 22 60.1 25.0 63.2 2.6 4.2 6.8 1.4 2.7 1.4 1.0 0.5 8.6 2017-18 * CLE 24 21 55.0 12.5 72.0 2.2 4.8 7.0 1.0 2.5 1.2 0.4 0.8 8.9 2018-19 CLE 67 27 52.0 33.7 71.6 2.5 5.7 8.2 3.2 2.9 1.5 1.5 0.6 9.4 2019-20 CLE 56 26 53.1 35.2 67.6 1.9 5.4 7.3 2.2 1.6 1.0 1.1 0.4 10.1 2020-21 CLE 35 31 47.1 36.0 61.2 1.5 5.2 6.7 3.1 2.1 1.7 1.6 0.5 9.3 2021-22 * All Teams 46 23 52.2 32.9 70.2 1.6 3.8 5.4 1.8 1.8 0.9 0.8 0.4 7.0 2021-22 * POR 37 23 51.5 30.6 65.3 1.6 4.1 5.7 2.0 1.8 1.0 0.7 0.4 6.9 2021-22 * NOP 9 20 55.1 50.0 100.0 1.6 2.8 4.3 0.9 1.9 0.6 1.1 0.8 7.3 2022-23 NOP 65 21 61.0 33.3 69.6 1.6 3.8 5.5 1.8 2.1 0.9 0.7 0.6 6.8 2023-24 NOP 61 20 57.3 41.5 77.0 1.5 3.5 5.0 1.9 1.6 1.0 0.8 0.3 5.7 Total 522 23 54.0 34.2 69.6 1.9 4.3 6.2 1.9 2.1 1.2 0.9 0.5 7.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.