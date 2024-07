Cody Zeller passe aussi des Pelicans aux Hawks

Atlanta a officiellement acté l’échange de Dejounte Murray chez les Pelicans. En contrepartie, la franchise de Géorgie a donc récupéré deux futurs premiers tours de Draft, ainsi que Dyson Daniels, EJ Liddell mais également Larry Nance Jr. Alors que son nom n’avait pas encore été évoqué, un invité surprise a finalement été intégré dans le deal via un sign-and-trade. Il s’agit du poste 5 vétéran Cody Zeller.

Chouchou du public de Charlotte où il a joué de 2013 à 2021, Cody Zeller a fait sa carrière avec un profil de pivot « à l’ancienne »: un joueur physique, de devoir, et gros défenseur.

Le frère de Luke et Tyler Zeller s’est ensuite perdu à Portland avant de passer par une traversée du désert jusqu’à retrouver une franchise à son image en signant pour le Heat en février 2023, accompagnant la formation floridienne jusqu’en finale NBA. La saison dernière, il a été un joueur de bout du banc de Willie Green (à peine plus de 7 minutes en moyenne par match, son pire temps de jeu en carrière) et va donc essayer de se relancer à Atlanta.

La situation ne sera guère plus favorable pour lui à Atlanta puisque Clint Capela et Onyeka Okongwu sont déjà en place dans la rotation de Quin Snyder et que Larry Nance Jr. pourrait également prendre des minutes au poste 5.

Cody Zeller Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 CHA 82 17 42.6 0.0 73.0 1.4 2.9 4.3 1.1 2.1 0.5 1.1 0.5 6.0 2014-15 CHA 62 24 46.1 100.0 77.4 1.6 4.3 5.8 1.6 2.5 0.6 1.0 0.8 7.6 2015-16 CHA 73 24 52.9 10.0 75.4 1.9 4.3 6.2 1.0 2.8 0.8 0.9 0.9 8.7 2016-17 CHA 62 28 57.1 0.0 67.9 2.2 4.4 6.5 1.6 3.1 1.0 1.1 0.9 10.3 2017-18 CHA 33 19 54.5 66.7 71.8 2.0 3.3 5.4 0.9 2.5 0.4 1.0 0.6 7.1 2018-19 CHA 49 25 55.1 27.3 78.7 2.2 4.6 6.8 2.1 3.4 0.8 1.3 0.8 10.1 2019-20 CHA 58 23 52.4 24.0 68.2 2.8 4.3 7.1 1.5 2.4 0.7 1.3 0.4 11.1 2020-21 CHA 48 21 55.9 14.3 71.4 2.5 4.4 6.8 1.8 2.5 0.6 1.1 0.4 9.4 2021-22 POR 27 13 56.7 0.0 77.6 1.9 2.8 4.6 0.8 2.1 0.3 0.7 0.2 5.2 2022-23 MIA 15 14 62.7 0.0 68.6 1.7 2.6 4.3 0.7 2.2 0.2 0.9 0.3 6.5 2023-24 NOP 43 7 41.9 33.3 60.5 1.1 1.5 2.6 0.9 1.1 0.2 0.4 0.1 1.8 Total 552 21 52.0 22.0 72.7 1.9 3.7 5.7 1.3 2.5 0.6 1.0 0.6 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.