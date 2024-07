Les Hawks libèrent Bruno Fernando

Du mouvement chez les Hawks, où l’on apprend d’abord par The Athletic le départ de Bruno Fernando, et ensuite par ESPN l’arrivée de Dominick Barlow.

Coupé par Atlanta, Bruno Fernando y évoluait depuis un an et demi, après y avoir lancé sa carrière NBA en 2019. Principalement utilisé en sortie de banc, l’Angolais fait les frais de son contrat qui n’était pas totalement garanti pour la saison prochaine et de la présence de plusieurs intérieurs dans l’effectif : Clint Capela, Jalen Johnson, Onyeka Okongwu, Larry Nance Jr ou encore Mouhamed Gueye.

À sa place, les Hawks en profitent en tout cas pour recruter Dominick Barlow, qui héritera d’un « two-way contract » en Géorgie et qui va donc partager son temps entre la NBA et la G-League. Passé auparavant par les Spurs, cet ailier-fort de 21 ans affiche 4.2 points et 3.5 rebonds de moyenne en une soixantaine de rencontres dans la ligue.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Bruno Fernando Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 ATL 56 13 51.8 13.5 56.9 1.2 2.3 3.5 0.9 1.9 0.3 0.8 0.3 4.3 2020-21 ATL 33 7 40.9 0.0 68.2 0.5 1.9 2.4 0.3 0.7 0.1 0.6 0.1 1.6 2021-22 * All Teams 30 5 65.5 50.0 62.5 0.6 1.2 1.8 0.2 0.8 0.0 0.5 0.4 2.9 2021-22 * BOS 20 3 50.0 100.0 80.0 0.4 0.4 0.8 0.2 0.3 0.0 0.3 0.2 1.0 2021-22 * HOU 10 9 70.7 0.0 57.9 1.1 2.9 4.0 0.3 1.8 0.1 0.9 0.8 6.9 2022-23 * All Teams 39 10 52.7 0.0 70.0 1.4 2.1 3.5 0.8 1.9 0.2 0.6 0.9 3.9 2022-23 * HOU 31 12 51.6 0.0 68.2 1.6 2.4 3.9 1.0 2.2 0.2 0.7 1.0 4.1 2022-23 * ATL 8 5 57.9 0.0 83.3 0.8 1.1 1.9 0.1 0.8 0.0 0.6 0.4 3.4 2023-24 ATL 45 15 58.3 0.0 66.7 1.3 3.0 4.3 1.0 2.4 0.6 1.0 0.6 6.3 Total 203 11 54.4 12.2 65.0 1.1 2.2 3.3 0.7 1.7 0.3 0.7 0.5 4.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.